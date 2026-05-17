Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ επιστρέφει μετά από πέντε χρόνια στο UFC κόντρα στον Μαξ Χόλογουεϊ στο Λας Βέγκας

Σαν βόμβα έσκασε η είδηση της επιστροφής του Κόνορ ΜακΓκρέγκορ στο οκτάγωνο του UFC μετά το σοκαριστικό του αντίο τον Ιούλιο του 2021.

Ο ΜακΓκρέγκορ στην επιστροφή του στο UFC θα αντιμετωπίσει τον Χόλογουεϊ στις 11 Ιουλίου στο Λας Βέγκας. Οι δύο τους έχουν αναμετρηθεί ακόμα μία φορά στο παρελθόν πριν 13 χρόνια με τον Ιρλανδό να κερδίζει.

Ο Ιρλανδός σταρ, που είναι μία από τις μεγαλύτερες μορφές του MMA έχει να αγωνιστεί από τον Ιούλιο του 2021, όταν υπέστη έναν φρικιαστικό τραυματισμό στον αστράγαλο στον πρώτο γύρο του αγώνα με τον Πουαριέ.

Ο ΜακΓκρέγκορ έχει ρεκόρ καριέρας 22-6, ενώ ο Χόλογουεϊ, που επιστρέφει στη δράση μετά την ήττα του από τον Τοπούρια τον Οκτώβριο του 2024, 27-9.