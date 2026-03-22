Αθλητικά

Εμμανουήλ Καραλής: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Καραλής
Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία για την Ελλάδα και μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο άλμα επί κοντώ του παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου της Πολωνίας, ανέβηκε σε ένα ακόμη βάθρο, το 8ο της ήδη τεράστιας καριέρας του.

Με άλμα στα 6,05 μέτρα, ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε να πάρει το ασημένιο μετάλλιο και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας, για να βρεθεί έτσι στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, για το άλμα επί κοντώ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε στο πλευρό του τον φίλο του και “χρυσό” Ολυμπιονίκη, Μόντο Ντουπλάντις, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Αυστραλός Μάρσαλ.

Η ελληνική σημαία κυμάτισε έτσι και στην Πολωνία για τον Καραλή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
107
97
78
69
33
Newsit logo
Newsit logo