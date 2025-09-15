Ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο

Ο φοβερός και τρομερός Εμμανουήλ Καραλής τα κατάφερε και πάλι! Περνώντας τον πήχη στα 6 μέτρα, κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον τελικό του άλματος επί κοντώ και πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο, το πρώτο του σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.

Αν και μας καρδιοχτύπησε στα 5,95μ., ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε με την τρίτη του προσπάθεια το συγκεκριμένο ύψος και συνέχισε τη «μάχη» του προς το βάθρο, ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί στον τελικό επί κοντώ, του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου.

Να αναφέρουμε ότι ο ασύλληπτος 25χρονος Έλληνας πρωταθλητής πέρασε με την πρώτη του προσπάθεια τα 6.00μ. στο Τόκιο. Έτσι ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα έξι μέτρα για 12η φορά τη φετινή χρονιά και 13η συνολικά και κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου!

Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε τα 6 μέτρα με την πρώτη του προσπάθεια και στη συνέχεια έμεινε να αγωνίζεται μόνο με τον Μόντο Ντουπλάντις, έχοντας εξασφαλίσει το ασημένιο μετάλλιο, αφού ο ανταγωνισμός έμεινε… πίσω.

Ο πήχης δεν πήγε στα 6,05μ. και ανέβηκε στα 6,10μ, με τον Εμμανουήλ Καραλή να αποτυγχάνει στην πρώτη του προσπάθεια και τον Ντουπλάντις να περνάει το συγκεκριμένο ύψος.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν έκανε άλλη προσπάθεια στο συγκεκριμένο ύψος και πήγε στα 6,15μ. Στο… τσακ δεν κατάφερε να το περάσει και να κάνει πανελλήνιο ρεκόρ, σε αντίθεση με τον Σουηδό αντίπαλό του.

Ο Εμμανουήλ Καραλής είχε άλλη μια προσπάθεια στο συγκεκριμένο ύψος και στον τελικό του επί κοντώ, αλλά τελικά πήγε στα 6.20μ, θέλοντας να συντρίψει το πανελλήνιο ρεκόρ αλλά και να “κυνηγήσει” το χρυσό μετάλλιο, ασκώντας απίστευτη πίεση στον Ντουπλάντις.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν τα κατάφερε και κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο, για μια ακόμα φορά την αναγνώριση των αντιπάλων και -φυσικά- το χειροκρότημα του κόσμου! Η κορυφή πήγε στον Αρμαντ Ντουπλάντις, ο οποίος -μάλιστα- έκανε παγκόσμιο ρεκόρ, με άλμα στα 6,30 μέτρα.

Ο Καραλής κατέκτησε έτσι το 7ο μετάλλιο της μέχρι τώρα καριέρας του. Ο 25χρονος άλτης έχει πανηγυρίσει ένα χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο (Παρίσι), ένα ασημένιο (Ναντζίνγκ) και ένα χάλκινο (Γλασκώβη) σε Παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου, ένα χρυσό (Άπελντοορν) και ένα ασημένιο (Κωνσταντινούπολη) σε Ευρωπαϊκά κλειστού αλλά και ένα ασημένιο (Ρώμη) σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού.

Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει σε επίπεδο ανδρών

2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Τόκιο

2025 – Αργυρό – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Ναντζίνγκ

2025 – Χρυσό – 5,90 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Άπελντοορν

2024 – Χάλκινο – 5,90 μ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παρίσι

2024 – Αργυρό – 5,87 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη

2024 – Χάλκινο – 5,85 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Γλασκώβη

2023 – Αργυρό – 5,80 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη