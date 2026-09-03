Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου 1-0 Τελικό: Κρατάνε μόνο τη νίκη οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 τη Νίκη Βόλου στην πρεμιέρα του στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Ταμπόρδα να “λυτρώνει” την ομάδα του μετά από μία… άνευρη εμφάνιση.
Ο Παναθηναϊκός δεν... ενθουσίασε τους φίλους του, αλλά έφθασε στη νίκη με 1-0 κόντρα στη Νίκη Βόλου και έκανε πρεμιέρα με θετικό αποτέλεσμα στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, χάρη σε ένα πολύ όμορφο γκολ του Ταμπόρδα
Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Μακρινό σουτ του Λούζα μπλόκαρε εύκολα ο Γκαραβέλης
Εν τω μεταξύ, ο 17χρονος Μπινιάρης έχει πάρει τη θέση του Κοντούρη για τον Παναθηναϊκό στο ματς
Ο Ντέσερς δεν κατάφερε να βάλει καλά την προβολή από κοντά, φωνάζοντας και για τράβηγμα από αντίπαλο στον διαιτητή
Καλό σουτ του Λιβάι Γκαρσία μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα κόντραρε
Ο Έπας έκανε δυνατό σουτ από δεξιά στην περιοχή του Παναθηναϊκού, με τον Πένια να αποκρούει και να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι
Ο Γκαραβέλης έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο Φαν Ντρόγκελεν πήρε την κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε άουτ
Εξαιρετική σέντρα του Λιβάι Γκαρσία από δεξιά, με τον Ταμπόρδα να κάνει τρομερή ψηλοκρεμαστή κεφαλιά για το 1-0 του Παναθηναϊκού στο ματς
Ο Νίστρουπ δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του και προχωράει σε νέες αλλαγές με Λούζα και Ντε Φράι αντί των Κάνγκουα και Πάλμερ Μπράουν
Ο Τζίμας έκανε ωραίο διαγώνιο σουτ με τον Πένια να αποκρούει με το ένα χέρι και τον Μάντζη να μην μπορεί να βάλει την προβολή προ κενής εστίας
Σουτ του Πελίστρι από τα όρια της περιοχής, έπεσε και μπλόκαρε ο Γκαραβέλης
Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό με Λιβάι και Ταμπόρδα αντί των Ραστόντερ και Γιάγκουσιτς
Ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν είχε ένα ακυρωμένο γκολ στο ξεκίνημα και ελάχιστες πραγματικά καλές στιγμές στη συνέχεια, μένοντας έτσι στο 0-0 με τη Νίκη Βόλου στο αρχικό 45λεπτο του ματς.
Κίτρινη κάρτα στον Κάτρη για ένα σκληρό φάουλ στην επίθεση του Παναθηναϊκού
Ωραία ενέργεια και σουτ του Μάντζη, αλλά το σουτ του μπλόκαρε εύκολα ο Πένια
Καλό σουτ αυτή τη φορά από τον Κάνγκουα, αλλά ο Γκαραβέλης ήταν σε καλή θέση και μπλόκαρε
Ωραία συνεργασία του Γιάγκουσιτς με τον Κάνγκουα, ο οποίος έκανε ξανά αδύναμο πλασέ, αυτή τη φορά από πολύ κοντά, χάνοντας την ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό
Μακρινό σουτ του Κάνγκουα, η μπάλα χωρίς πολύ δύναμη στα χέρια του Γκαραβέλη
Κόντραρε το σουτ του Πελίστρι μετά από ωραία επιθετική ανάπτυξη του Παναθηναϊκού
Καλό σουτ του Κοντούρη από μακριά με το αριστερό, η μπάλα λίγο άουτ
Ο Γιάγκουσιτς έκανε το σουτ από αριστερά, αλλά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Γκαραβέλη
Από σέντρα του Πάλμερ Μπράουν και μία σειρά από κόντρες, ο Ντέσερς βρήκε την μπάλα μπροστά του και πλάσαρε ιδανικά από κοντά για το 1-0 στο ματς
Ο Ραστόντερ έκανε το σουτ από δεξιά στην περιοχή, αλλά η μπάλα κόντραρε
Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Κωνσταντίνος Τσέτσιλας του συνδέσμου Γρεβενών
Γκαραβέλης, Μακρυγιάννης, Βαφέας, Πασαλίδης, Κιβρακίδης, Αρίας, Έππας, Ράιος, Ομεονγκά, Τζίμας και Μάντζης.
Πένια, Πάλμερ-Μπράουν, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Κάνγκουα, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ραστόντερ, Ντέσερς
Μετά την πρεμιέρα με νίκη στη Super League, ο Παναθηναϊκός θέλει να μπει με το... δεξί και στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλο για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας