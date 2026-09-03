Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου 1-0 Τελικό: Κρατάνε μόνο τη νίκη οι «πράσινοι»

Ο Ταμπόρδα έκανε τη διαφορά για τον κακό δημιουργικά Παναθηναϊκό κόντρα στη Νίκη Βόλου
Ο Ταμπόρδα
Superbet Κύπελλο Ελλάδας
1η αγωνιστική της League Phase
1 - 0
Τελικό σκορ
Ο Ταμπόρδα πανηγυρίζει το γκολ του για τον Παναθηναϊκό (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 τη Νίκη Βόλου στην πρεμιέρα του στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Ταμπόρδα να “λυτρώνει” την ομάδα του μετά από μία… άνευρη εμφάνιση.

23:01 | 03.09.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
22:56 | 03.09.2026

Ο Παναθηναϊκός δεν... ενθουσίασε τους φίλους του, αλλά έφθασε στη νίκη με 1-0 κόντρα στη Νίκη Βόλου και έκανε πρεμιέρα με θετικό αποτέλεσμα στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, χάρη σε ένα πολύ όμορφο γκολ του Ταμπόρδα

22:53 | 03.09.2026
Τέλος στο ματς!
22:53 | 03.09.2026

Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

22:40 | 03.09.2026
83'

Μακρινό σουτ του Λούζα μπλόκαρε εύκολα ο Γκαραβέλης

22:37 | 03.09.2026

Εν τω μεταξύ, ο 17χρονος Μπινιάρης έχει πάρει τη θέση του Κοντούρη για τον Παναθηναϊκό στο ματς

22:36 | 03.09.2026
74'
Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Ντέσερς δεν κατάφερε να βάλει καλά την προβολή από κοντά, φωνάζοντας και για τράβηγμα από αντίπαλο στον διαιτητή

22:35 | 03.09.2026
Και το δοκάρι της Νίκης Βόλου!

22:35 | 03.09.2026
Το γκολ του Ταμπόρδα!

22:29 | 03.09.2026
72'

Καλό σουτ του Λιβάι Γκαρσία μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα κόντραρε

22:28 | 03.09.2026
Δοκάρι για τη Νίκη Βόλου!

Ο Έπας έκανε δυνατό σουτ από δεξιά στην περιοχή του Παναθηναϊκού, με τον Πένια να αποκρούει και να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι

22:22 | 03.09.2026
64'

Ο Γκαραβέλης έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο Φαν Ντρόγκελεν πήρε την κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε άουτ

22:22 | 03.09.2026
59'

Εξαιρετική σέντρα του Λιβάι Γκαρσία από δεξιά, με τον Ταμπόρδα να κάνει τρομερή ψηλοκρεμαστή κεφαλιά για το 1-0 του Παναθηναϊκού στο ματς

22:19 | 03.09.2026
Γκολ ο Παναθηναϊκός!
22:19 | 03.09.2026
Η ευκαιρία της Νίκης Βόλου!

22:14 | 03.09.2026

Ο Νίστρουπ δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του και προχωράει σε νέες αλλαγές με Λούζα και Ντε Φράι αντί των Κάνγκουα και Πάλμερ Μπράουν

22:12 | 03.09.2026
53'
Μεγάλη ευκαιρία για τη Νίκη Βόλου!

Ο Τζίμας έκανε ωραίο διαγώνιο σουτ με τον Πένια να αποκρούει με το ένα χέρι και τον Μάντζη να μην μπορεί να βάλει την προβολή προ κενής εστίας

22:08 | 03.09.2026
50'

Σουτ του Πελίστρι από τα όρια της περιοχής, έπεσε και μπλόκαρε ο Γκαραβέλης

22:08 | 03.09.2026

Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό με Λιβάι και Ταμπόρδα αντί των Ραστόντερ και Γιάγκουσιτς

22:08 | 03.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
21:50 | 03.09.2026

Ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν είχε ένα ακυρωμένο γκολ στο ξεκίνημα και ελάχιστες πραγματικά καλές στιγμές στη συνέχεια, μένοντας έτσι στο 0-0 με τη Νίκη Βόλου στο αρχικό 45λεπτο του ματς.

21:44 | 03.09.2026
Ημίχρονο στο ΟΑΚΑ!
21:41 | 03.09.2026
42'

Κίτρινη κάρτα στον Κάτρη για ένα σκληρό φάουλ στην επίθεση του Παναθηναϊκού

21:39 | 03.09.2026
40'

Ωραία ενέργεια και σουτ του Μάντζη, αλλά το σουτ του μπλόκαρε εύκολα ο Πένια

21:36 | 03.09.2026
37'
Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Καλό σουτ αυτή τη φορά από τον Κάνγκουα, αλλά ο Γκαραβέλης ήταν σε καλή θέση και μπλόκαρε

21:35 | 03.09.2026

21:33 | 03.09.2026
33'

Ωραία συνεργασία του Γιάγκουσιτς με τον Κάνγκουα, ο οποίος έκανε ξανά αδύναμο πλασέ, αυτή τη φορά από πολύ κοντά, χάνοντας την ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

21:30 | 03.09.2026
31'

Μακρινό σουτ του Κάνγκουα, η μπάλα χωρίς πολύ δύναμη στα χέρια του Γκαραβέλη

21:25 | 03.09.2026
28'

Κόντραρε το σουτ του Πελίστρι μετά από ωραία επιθετική ανάπτυξη του Παναθηναϊκού

21:23 | 03.09.2026
22'
Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Καλό σουτ του Κοντούρη από μακριά με το αριστερό, η μπάλα λίγο άουτ

21:21 | 03.09.2026
Το γκολ του Ντέσερς που ακυρώθηκε!

21:15 | 03.09.2026

21:11 | 03.09.2026
13'

Ο Γιάγκουσιτς έκανε το σουτ από αριστερά, αλλά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Γκαραβέλη

21:11 | 03.09.2026
Δεν μετράει το γκολ! Υπήρχε οφσάιντ του σκόρερ στη φάση!
21:10 | 03.09.2026
8'

Από σέντρα του Πάλμερ Μπράουν και μία σειρά από κόντρες, ο Ντέσερς βρήκε την μπάλα μπροστά του και πλάσαρε ιδανικά από κοντά για το 1-0 στο ματς

21:09 | 03.09.2026
Γκολ για τον Παναθηναϊκό!
21:06 | 03.09.2026
6'

Ο Ραστόντερ έκανε το σουτ από δεξιά στην περιοχή, αλλά η μπάλα κόντραρε

21:04 | 03.09.2026

21:04 | 03.09.2026
Στο γήπεδο και το νέο μετεγγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο Αζεντίν Ουναΐ!
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2026-2027 LEAGUE PHASE / ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ.(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
21:04 | 03.09.2026
Ο Ουναΐ στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
21:03 | 03.09.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:02 | 03.09.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα

21:01 | 03.09.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Κωνσταντίνος Τσέτσιλας του συνδέσμου Γρεβενών

21:01 | 03.09.2026
Η ενδεκάδα της Νίκης Βόλου

Γκαραβέλης, Μακρυγιάννης, Βαφέας, Πασαλίδης, Κιβρακίδης, Αρίας, Έππας, Ράιος, Ομεονγκά, Τζίμας και Μάντζης.

21:00 | 03.09.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Πένια, Πάλμερ-Μπράουν, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Κάνγκουα, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ραστόντερ, Ντέσερς

20:59 | 03.09.2026

Κόντρα στη Νίκη Βόλου θα έχει όμως πολλές αλλαγές, με τον Κάτρη για πρώτη φορά αρχηγό του από την αρχή

 

Ο Κάτρης
Ο Γιώργος Κάτρης θα είναι αρχηγός του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τη Νίκη Βόλου
Για πρώτη φορά θα φορέσει από την αρχή του αγώνα το περιβραχιόνιο του αρχηγού ο 20χρονος ποδοσφαιριστής
20:51 | 03.09.2026

Μετά την πρεμιέρα με νίκη στη Super League, ο Παναθηναϊκός θέλει να μπει με το... δεξί και στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

20:50 | 03.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλο για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

20:50 | 03.09.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
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