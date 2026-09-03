Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου 1-0 Τελικό: Κρατάνε μόνο τη νίκη οι «πράσινοι»

53'

Μεγάλη ευκαιρία για τη Νίκη Βόλου!

Ο Τζίμας έκανε ωραίο διαγώνιο σουτ με τον Πένια να αποκρούει με το ένα χέρι και τον Μάντζη να μην μπορεί να βάλει την προβολή προ κενής εστίας