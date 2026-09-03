Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου 1-0: «Ίδρωσαν» για τη νίκη στην πρεμιέρα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στη Νίκη Βόλου, στην πρεμιέρα του στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά ένα γκολ του Ταμπόρδα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ήταν αρκετό για να του χαρίσει τη νίκη με 1-0. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Με πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα του, ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε ασύνδετος και έδειξε αδυναμία να δημιουργήσει φάσεις για γκολ, μετά και από ένα ακυρωμένο τέρμα με τον Ντέσερς, στο ξεκίνημα του αγώνα με τη Νίκη Βόλου μέσω VAR.

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Χάρη στο γκολ του Ταμπόρδα με ωραία κεφαλιά στο 59′ όμως, αλλά και τη… βοήθεια του δοκαριού σε μία μεγάλη φάση των φιλοξενούμενων, οι “πράσινοι” έφθασαν στη νίκη και τους τρεις βαθμούς στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο ματς και είχε ένα σουτ με τον Ραστόντερ στο 6′, πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα με ωραίο πλασέ από κοντά ο Ντέσερς στο 8ο λεπτό. Ο Νιγηριανός επιθετικός ήταν όμως σε θέση οφσάιντ και το VAR ακύρωσε το γκολ των “πρασίνων”.

Η ομάδα του Νίστρουπ συνέχησε να έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν βρήκε… διαδρόμους προς την περιοχή της Νίκης Βόλου, “απειλώντας” μόνο με μακρινά σουτ. Γιάγκουσιτς και Κάνγκουα δεν κατάφεραν όμως να βάλουν δύσκολα στον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, ο οποίος και κράτησε με άνεση το μηδέν στην εστία του.

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Ούτε η Νίκη Βόλου βρήκε πάντως αντεπιθέσεις στο ματς, με τους Τζίμα και Μάντζη να χάνουν τη μοναδική καλή στιγμή της ομάδας τους στο πρώτο ημίχρονο.

Το 0-0 παρέμεινε έτσι μέχρι την ανάπαυλα, αναγκάζοντας σε αλλαγές από νωρίς τον προπονητή του “τριφυλλιού”. Ο Νίστρουπ έριξε στο ματς τους Ταμπόρδα και Λιβάι Γκαρσία, οι οποίοι και τον… δικαίωσαν από νωρίς.

Στο 59ο λεπτό του αγώνα, ο επιθετικός από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο έκανε τη σέντρα και ο Αργεντινός μέσος έπιασε μία φοβερή ψηλοκρεμαστή κεφαλιά, για να “γράψει” το 1-0 στο ματς.

Το γκολ δεν άλλαξε όμως την εικόνα του αγώνα, αφού ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε κενούς χώρους για να “πιέσει” περαιτέρω την άμυνα της Νίκης Βόλου, η οποία θα μπορούσε μάλιστα να “κλέψει” το βαθμό με ένα σουτ του Έπας που έστειλε την μπάλα στο δοκάρι στο 65′.

Οι “πράσινοι” έφθασαν έτσι, έστω και με… άγχος, στη νίκη με 1-0 και ξεκίνησαν με “τρίποντο” τις προσπάθειές τους στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ η Νίκη Βόλου έμεινε στο μηδέν.

Οι συνθέσεις στο Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου

Παναθηναϊκός: Πένια, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν (56′ Ντε Φράι), Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (76′ Μπινιάρης), Κάνγκουα (56΄Λούζα), Πελίστρι, Γιάγκουσιτς (45′ Ταμπόρδα), Ραστόντερ (45′ Λιβάι), Ντέσερς

Νίκη Βόλου: Γκαραβέλης, Κιβρακίδης, Μακρυγιάννης, Βαφέας, Πασαλίδης, Αρίας (62′ Παμλίδης), Έππας, Ράιος (62΄Πανικίδης), Ομεόνγκα, Τζίμας (75′ Φερνάντεθ, Μάντζης (62′ Λουκίνας)