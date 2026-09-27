Εμμανουήλ Καραλής: To vlog από τις διακοπές του στην Ηλεία

Ο Εμμανουήλ Καραλής ολοκλήρωσε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του και μπορεί πλέον να απολαμβάνει τις διακοπές του, οι οποίες περιελάμβαναν και διαμονή με φίλους του στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ηλεία.

Ο ίδιος ο Εμμανουήλ Καραλής αποκάλυψε το γεγονός με ένα vlog στο TikTok, όπου και έδειξε στιγμές από τις διακοπές με τους φίλους του, όπου και φαίνεται να απολαμβάνει καλό φαγητό και κρασί.

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Ο Ολυμπιονίκης του επί κοντώ διασκέδασε με τους φίλους του στο Λεβεντοχώρι της Ηλείας, αλλά δεν σταμάτησε και να αθλείται, για να παραμείνει στην εξαιρετική του κατάσταση, παίζοντας ακόμη και τένις.

Ο Καραλής διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής του.