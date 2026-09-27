Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Σωτήρης Κοντούρης και θα μείνει εκτός για 10 ημέρες

Απλό αιμάτωμα στο γόνατο έδειξαν οι εξετάσεις του διεθνούς μέσου
Ο Κοντούρης
Ο Κοντούρης σε προπόνηση του Παναθηναϊκού (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Ο Σωτήρης Κοντούρης τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων της Ελλάδας και υπήρξε αγωνία για το μέγεθος του προβλήματος, αλλά οι εξετάσεις του ήταν καθησυχαστικές.

Μετά την αναγκαστική αλλαγή του στο ματς της Εθνικής Ελπίδων της Ελλάδας, ο Σωτήρης Κοντούρης είχε ένα πρήξιμο στο γόνατό του, αλλά οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί ένα απλό αιμάτωμα στο δεξί γόνατο.

Ως εκ τούτου θα χρειαστεί να μείνει εκτός προπονήσεων για περίπου 10 ημέρες και ο Παναθηναϊκός θα τον έχει διαθέσιμο στην επανέναρξη των πρωταθλημάτων, μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

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Αθλητικά
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