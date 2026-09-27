Το μήνυμα του Φρανσίσκο μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Super Cup

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup, με τον Όσμαν να αφήνει εκτός τελικού την πρώην του ομάδα.

Την επομένη του αγώνα, ο γκαρντ του Παναθηναϊκού, Σιλβέν Φρανσίσκο, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα για τον αποκλεισμό της ομάδας του, εξηγώντας ότι όλα είναι καλά

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“Θα είμαστε μια χαρά”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Φρανσίσκο, βάζοντας ένα τριφύλλι στην ανάρτηση του.

We will be Alright ☘️🤲🏾 — Sylvain Francisco (@S_CISCO_2) September 27, 2026

Ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω το Super Cup και στρέφει την προσοχή του στις εντός έδρας αναμετρήσεις με Βιλερμπάν και Μακάμπι που ακολουθούν τις επόμενες μέρες για την Euroleague.