Πετρούτσι: «Οι δύο ομάδες στη Ρώμη δείχνουν ότι το NBA Europe έχει ήδη δημιουργηθεί»

Ο πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (FIP), Τζιάνι Πετρούτσι, μίλησε για τη δημιουργία και δεύτερης ομάδας στη Ρώμη και δήλωσε ότι το NBA Europe έχει ήδη δημιουργηθεί.

Οι συζητήσεις ανάμεσα σε NBA Europe και Euroleague συνεχίζονται και ο Τζιάνι Πετρούτσι εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα υπάρξει μία νέα εποχή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

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Οι δηλώσεις του Πετρούτσι

Η δημιουργία δύο ομάδων στη Ρώμη τι σημαίνει για το ιταλικό μπάσκετ; «Το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν δύο ομάδες στη Ρώμη θα πρέπει να μας θυμίζει ότι το NBA Europe έχει ήδη δημιουργηθεί. Δεν πρόκειται για μια εξέλιξη που μπορεί να αγνοηθεί. Το NBA είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά brands στον κόσμο και η παρουσία του στην Ευρώπη δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα για το μπάσκετ».

Πώς βλέπετε την είσοδο του NBA στην ευρωπαϊκή αγορά; «Δεν φοβάμαι την πρόοδο. Δεν φοβάμαι το μέλλον. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά και να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας. Το NBA είναι ένας σημαντικός παίκτης στον παγκόσμιο αθλητισμό και η Ευρώπη αποτελεί μια αγορά με τεράστιες δυνατότητες».

Υπάρχει πλέον διάλογος ανάμεσα στο NBA και τη EuroLeague; «Ναι. Υπάρχουν συζητήσεις και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να συνεχιστούν. Ο Άνταμ Σίλβερ και ο Τσους Μπουένο έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να συναντηθούν. Είναι ένα θετικό βήμα και μπορεί να οδηγήσει σε μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών».

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Ποιος είναι ο ρόλος της FIBA μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα; «Οι εθνικές ομοσπονδίες λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο της FIBA. Είναι σημαντικό να υπάρχει διάλογος μεταξύ όλων των πλευρών και να βρεθεί ένας τρόπος ώστε οι διαφορετικές διοργανώσεις και οι θεσμοί να μπορούν να συνυπάρξουν».

Η επιστροφή δύο ομάδων στη Ρώμη μπορεί να βοηθήσει το μπάσκετ στην πόλη; «Ασφαλώς. Η Ρώμη είναι μια τεράστια αγορά και μια πόλη με μεγάλη μπασκετική παράδοση. Το γεγονός ότι υπάρχουν πλέον δύο διαφορετικά πρότζεκτ δημιουργεί ενδιαφέρον και μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος».

Θα θέλατε να δείτε και την εθνική Ιταλίας να επιστρέφει στη Ρώμη; «Φυσικά. Θα θέλαμε να φιλοξενήσουμε την εθνική ομάδα στο PalaEur. Υπάρχει η σκέψη ο αγώνας με την Τουρκία να πραγματοποιηθεί εκεί και θα ήταν μια σημαντική στιγμή για το ιταλικό μπάσκετ».

Θα μπορούσε μια τέτοια επιστροφή να αποτελέσει και έναν φόρο τιμής στον Τζόρτζιο Αρμάνι; «Ο Τζόρτζιο Αρμάνι είναι ένας μεγάλος φίλος του ιταλικού αθλητισμού και θα ήταν όμορφο να υπάρξει μια τέτοια συμβολική στιγμή».

Βλέπετε το NBA Europe περισσότερο ως απειλή ή ως ευκαιρία για το ευρωπαϊκό μπάσκετ; «Βλέπω μια αλλαγή. Και απέναντι στις αλλαγές πρέπει να υπάρχει διάθεση προσαρμογής. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την πρόοδο. Το σημαντικό είναι να καταφέρουμε να προστατεύσουμε την ανάπτυξη του μπάσκετ και παράλληλα να αξιοποιήσουμε τις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται».

Άρα, θεωρείτε ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ βρίσκεται μπροστά σε μια νέα εποχή; «Ναι. Το τοπίο αλλάζει. Η παρουσία του NBA, οι συζητήσεις με τη Euroleague, οι κινήσεις των επενδυτών και η δημιουργία νέων ομάδων δείχνουν ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ βρίσκεται σε μια περίοδο σημαντικών εξελίξεων. Αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει διάλογος και να κοιτάμε το μέλλον».