Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι δωδεκάδες του τελικού του Super Cup

Με Μπαζίνα ο ΠΑΟΚ, με την ίδια συνταγή ο Ολυμπιακός
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι δωδεκάδες του τελικού του Super Cup
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Γνωστές έγιναν οι δωδεκάδες του τελικού του Super Cup στο Περιστέρι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα ακολουθήσει την ίδια συνταγή με τον ημιτελικό, αφήνοντας εκτός εξάδας ξένων του Ολυμπιακού τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Από την πλευρά του, ο Αντρέα Τρινκιέρι δεν υπολογίζει στον τραυματία Χουγκάζ, αλλά στη δωδεκάδα του ΠΑΟΚ θα βρεθεί κανονικά ο Μπαζίνας.

Οι δωδεκάδες των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ: Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Μπαζίνας, Αλεξάντερ, Χάντζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης

Ολυμπιακός: Μοντέρο, ΜακΙντάιρ, Πλώττας, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Νετζήπογλου, Παπανικολάου, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Εντιάι, Χολ, Καραγιαννίδης

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