Παραμένει στην εντατική ο Οσβάλντο: Εκτός κινδύνου η υγεία του 40χρονου Ιταλού ποδοσφαιριστή

Ευχάριστα νέα για την υγεία του Ντάνι Οσβάντο. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής παραμένει στην εντατική μετά την επέμβαση που έκανε στους πνεύμονες, αλλά είναι εκτός κινδύνου.

Ο Ιταλός πρώην επιθετικός των Γιουβέντους και Ρόμα νοσηλεύτηκε στο “Hospital Municipal de Llavallol” έπειτα από λοίμωξη που αντιμετώπισε στους πνεύμονές του.

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Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση της πνευμονικής επιπλοκής και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου παραμένει μέχρι και σήμερα.

Η κατάσταση της υγείας του 40χρονου ποδοσφαιριστή είναι καλή, ωστόσο παραμένει στην εντατική για προληπτικούς λόγους.

Ο Οσβάλντο έχει τις αισθήσεις του, με την αιτία της πνευμονικής λοίμωξης να παραμένει άγνωστη.