Αθλητικά

Παραμένει στην εντατική ο Οσβάλντο: Εκτός κινδύνου η υγεία του 40χρονου Ιταλού ποδοσφαιριστή

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είναι καλά και έχει τις αισθήσεις του
Ο Οσβάλντο
Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)
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Ευχάριστα νέα για την υγεία του Ντάνι Οσβάντο. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής παραμένει στην εντατική μετά την επέμβαση που έκανε στους πνεύμονες, αλλά είναι εκτός κινδύνου.

Ο Ιταλός πρώην επιθετικός των Γιουβέντους και Ρόμα νοσηλεύτηκε στο “Hospital Municipal de Llavallol” έπειτα από λοίμωξη που αντιμετώπισε στους πνεύμονές του.

Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση της πνευμονικής επιπλοκής και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου παραμένει μέχρι και σήμερα.

Η κατάσταση της υγείας του 40χρονου ποδοσφαιριστή είναι καλή, ωστόσο παραμένει στην εντατική για προληπτικούς λόγους.

Ο Οσβάλντο έχει τις αισθήσεις του, με την αιτία της πνευμονικής λοίμωξης να παραμένει άγνωστη.

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