Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Ακυρώθηκε το φιλικό παιχνίδι στη Νέα Μεσημβρία

Δεν θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη τελικά ο Λεβαδειακός
Ο Ζίβκοβιτς
Ο Ζίβκοβιτς κόντρα στο Λεβαδειακό (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο ΠΑΟΚ έχει προαναγγείλει ένα φιλικό παιχνίδι με τον Λεβαδειακό. στη Νέα Μεσημβρία, κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, αλλά τελικά ακυρώθηκε και οι προπονήσεις θα συνεχιστούν κανονικά.

Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Παρασκευή (2/10/26 12:00), αλλά ο Λεβαδειακός ενημέρωσε ότι ακυρώθηκε το φιλικό ματς με τον ΠΑΟΚ και δεν θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση.

Ο ΠΑΟΚ έχει πάντως το πρώτο του επίσημο ματς μετά τη διακοπή, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, υποδεχόμενος την Καλαμάτα στην Τούμπα, για την 6η αγωνιστική της Super League, οπότε υπάρχει ακόμη αρκετός χρόνος για την προετοιμασία του.

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Αθλητικά
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