Παναθηναϊκός: Στο γήπεδο παρά το ρεπό οι παίκτες, ατομικό με Ομπράντοβιτς και Μπατίστ

Μπορεί οι μπασκετμπολίστες του Παναθηναϊκού να είχαν ρεπό την Κυριακή (27/9/2026) μετά τον αποκλεισμό στο Super Cup από τον ΠΑΟΚ, ωστόσο οι περισσότεροι από αυτούς βρέθηκαν στο Telekom Center για αποθεραπεία και ατομικές προπονήσεις.

Ο Παναθηναϊκός έχασε τον πρώτο και λιγότερο σημαντικό τίτλο της φετινής σεζόν στο μπάσκετ, με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να χάνει από τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Super Cup.

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Το επόμενο πρωί, παρά το γεγονός ότι οι παίκτες είχαν ρεπό, αρκετοί εξ αυτών πήγαν στο T-Center για αποθεραπεία και ατομικές προπονήσεις.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν παρών από νωρίς στο γήπεδο, συμμετέχοντας μάλιστα και στις ατομικές των αθλητών μαζί με τον Μάικ Μπατίστ.

Οι πράσινοι σήκωσαν μανίκια ενόψει της διαβολοβδομάδας που ακολουθεί στην Euroleague, με το τριφύλλι να υποδέχεται κατά σειρά Βιλερμπάν (30/9, 21:15) και Μακάμπι Τελ Αβίβ (2/10, 21:15).