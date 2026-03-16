Εμπαπέ και Μπέλιγχαμ στην αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης για τη ρεβάνς με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League

Σημαντικές επιστροφές στους “μερένγκες”, ενόψει του ματς για τους "16" του Champions League
Αν και είχε απουσίες πρωτοκλασάτων ποδοσφαιριστών, η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να πάρει μεγάλη νίκη κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι μέσα στο “Μπερναμπέου” (3-0) στην πρώτη “γιγαντομαχία” των δυο ομάδων για τους 16 του Champions League, με τον Φεντερίκο Βαλβέρδε να κάνει χατ-τρικ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μετράει πλέον αντίστροφα για την αυριανή ρεβάνς στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι (17.03.2026, 22:00) και οι φίλοι των “μερένγκες” αισιοδοξούν ότι η ομάδα τους θα περάσει και αυτή την “πίστα”, λαμβάνοντας -μάλιστα- ευχάριστα νέα.

Αυτά ήρθαν από το μέτωπο των τραυματιών, με τους Κιλιάν Εμπαπέ και Τζουντ Μπέλιγχαμ που είχαν τεθεί νοκ-άουτ στο πρώτο ματς να συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή που θα ταξιδέψει στο Μάντσεστερ. Το αν θα πάρουν χρόνο συμμετοχής βέβαια θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της αναμέτρησης (αμφότεροι θα μείνουν στον πάγκο αρχικά).

Θυμίζουμε ότι οι Μιλιτάο, Ασένθιο, Μεντί, Ροντρίγκο και Θεμπάγιος παραμένουν τραυματίες, με τον Αρμπελόα να παίρνει εκ νέου στην αποστολή παίκτες από την Ακαδημία (Φραν, Ντιέγκο Αγουάδο, Μάριο Ρίβας, Θεστέρο, Τιάγκο, Μανουέλ Άνχελ και Παλάσιο).

Η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης:

Τερματοφύλακες: Κουρτουά, Λούνιν, Φραν Γκονθάλεθ

Αμυντικοί: Καρβαχάλ, Αλάμπα, Αλέξαντερ-Άρνολντ, Καρέρας, Φραν Γκαρθία, Ρίντιγκερ, Χούισεν, Αγουάδο, Ρίβας

Μέσοι: Μπέλιγχαμ, Καμαβινγκά, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Γκιουλέρ, Θεστέρο, Μανουέλ Άνχελ, Παλάθιος, Τιάγκο

Επιθετικοί: Βινίσιους, Εμπαπέ, Γκονθάλο, Μπραχίμ Ντίαθ, Μασταντουόνο

