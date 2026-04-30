Ο Κάιλ Κούζμα των Μπακς στις εξέδρες του ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Μονακό

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό και στις εξέδρες του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας βρίσκεται ο παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς, Κάιλ Κούζμα, για να δει από κοντά το ματς της Euroleague.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που είναι και αυτός στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Μονακό, είχε την ευκαιρία να δει και τον συμπαίκτη του στους Μπακς, Κάιλ Κούζμα, που βρίσκεται και αυτός στο γήπεδο και μάλιστα έκαναν και μία «ζεστή» αγκαλιά κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μπροστά από τον Αμερικανό φόργουορντ καθόταν και ο Νίκος Οικονομόπουλος.

@kylekuzma’s first taste of EuroLeague playoffs – he picked a good one. pic.twitter.com/IM8HCewQos — EuroLeague (@EuroLeague) April 30, 2026

Ο Αμερικανός φόργουορντ έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως και ο Αντετοκούνμπο, μετά τον πρόωρο αποκλεισμό των «ελαφιών» από τη regular season του ΝΒΑ. Ο Κούζμα κάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα για να ξεκουραστεί ενόψει της επόμενης σεζόν.