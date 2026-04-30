Ολυμπιακός – Μονακό: Αποβολή και χειρονομία από τον Μάικ Τζέιμς μετά από δύο τεχνικές ποινές στο ΣΕΦ

Έξαλλος ο Αμερικανός γκαρντ, ξέφυγε μετά την αποβολή του στο ΣΕΦ
Ο Μάικ Τζέιμς στο Ολυμπιακός - Μονακό (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός έκανε “πάρτι” στο πρώτο ημίχρονο με τη Μονακό στο ΣΕΦ, για το δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague και ο Μάικ Τζέιμς δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του, με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Ο Μάικ Τζέιμς δέχθηκε δύο τεχνικές ποινές μετά από έντονες διαμαρτυρίες και ενώ ο Ολυμπιακός προηγείτο με 26 πόντους διαφορά κόντρα στη Μονακό, για να δεχθεί τις αποδοκιμασίες στο ΣΕΦ και να κάνει χειρονομία για χρηματισμό προς τους οπαδούς των Πειραιωτών.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν έξαλλος στο δρόμο προς τα αποδυτήρια και έβαλε “φωτιά” στην κερκίδα, που ήταν ήδη στο… πόδι από τη φοβερή εμφάνιση του Ολυμπιακού στη δεύτερη περίοδο του αγώνα.

Η Μονακό θα στερηθεί έτσι και τον ηγέτη της στο δεύτερο ημίχρονο.

