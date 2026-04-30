Ολυμπιακός – Μονακό: Αποβολή και χειρονομία από τον Μάικ Τζέιμς μετά από δύο τεχνικές ποινές στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός έκανε “πάρτι” στο πρώτο ημίχρονο με τη Μονακό στο ΣΕΦ, για το δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague και ο Μάικ Τζέιμς δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του, με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Ο Μάικ Τζέιμς δέχθηκε δύο τεχνικές ποινές μετά από έντονες διαμαρτυρίες και ενώ ο Ολυμπιακός προηγείτο με 26 πόντους διαφορά κόντρα στη Μονακό, για να δεχθεί τις αποδοκιμασίες στο ΣΕΦ και να κάνει χειρονομία για χρηματισμό προς τους οπαδούς των Πειραιωτών.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν έξαλλος στο δρόμο προς τα αποδυτήρια και έβαλε “φωτιά” στην κερκίδα, που ήταν ήδη στο… πόδι από τη φοβερή εμφάνιση του Ολυμπιακού στη δεύτερη περίοδο του αγώνα.

Η απίστευτη στιγμή που ο Μάικ Τζέιμς… αποβλήθηκε!



Ο σταρ της Μονακό ξέσπασε στους διαιτητές, πέρασε από τον “ερυθρόλευκο” πάγκο και αποδοκιμάστηκε κατά την είσοδό του στα αποδυτήρια, ανοίγοντας… διάλογο με την κερκίδα.



Προκόπης Μπαλαμπάνης pic.twitter.com/XXEyEfv2Xj — SPORT24 (@sport24) April 30, 2026

Η Μονακό θα στερηθεί έτσι και τον ηγέτη της στο δεύτερο ημίχρονο.