Ενδέκατη η Αναστασία Ντραγκομίροβα στο πένταθλο στο παγκόσμιο πρωταθλήμα κλειστού στίβου

Η Αναστασία Ντραγκομίροβα κατέλαβε την 11η θέση στο πένταθλο στο Τόρουν, στην πρώτη της εμφάνιση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ συγκέντρωσε 4.120 πόντους και έφτασε κοντά στο φετινό ρεκόρ της, 4.176, που είναι ταυτόχρονα και ατομική επίδοση. Έδειξε, δε ότι μπορεί να πετύχει ακόμα καλύτερο σύνολο, καθώς τόσο στο ύψος, όσο και στο μήκος, έχει στα πόδια της πολύ καλύτερες επιδόσεις.

Στα του απογευματινού προγράμματος, το μήκος δεν βγήκε σύμφωνα με τις μεγάλες, σε αυτό το αγώνισμα, δυνατότητές της, καθώς είχε καλύτερο άλμα στα 5.86, και ακόμα ένα στα 5.85 συν ένα άκυρο. Πήρε 807 βαθμούς και έπεσε από την 8η, στη 11η θέση της κατάταξης.

Στο πέμπτο και τελευταίο μέρος της παρουσίας της στο Τόρουν, τα 800 μέτρα, η Ντραγκομίροβα τα έδωσε όλα, τερμάτισε σε 2.35.82, ατομικό ρεκόρ για τον κλειστό στίβο, για να φτάσει στο σύνολο των 4.120 πόντων. Η σεζόν του κλειστού στίβου έκλεισε με θετικό πρόσημο για την πρωταθλήτρια των συνθέτων.