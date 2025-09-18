Ενδιαφέρον Αλ Αχλί για Ρουί Βιτόρια

Μετά την αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, ο Ρουί Βιτόρια αναζητάει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια, φαίνεται ότι δεν θα κυκλοφορεί για πολύ καιρό ακόμα ελεύθερος, αφού ήδη η Αλ Αχλί έχει προσεγγίσει τον Πορτογάλο τεχνικό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Πορτογαλία, οι Αιγύπτιοι έχουν ξεχωρίσει τον Ρουί Βιτόρια, θεωρώντας τον ιδανικό για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Πορτογάλος προπονητής βρέθηκε στον πάγκο του Παναθηναϊκού σε συνολικά 43 παιχνίδια, μετρώντας 23 νίκες, 9 ισοπαλίες και 11 ήττες.