Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για Χρήστο Μανδά αποκαλύπτουν οι Ιταλοί

Ο Έλληνας τερματοφύλακας βρίσκεται στο στόχαστρο και του Παναθηναϊκού
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Χρήστος Μανδάς δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Μαουρίτσιο Σάρι στη Λάτσιο, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να ψάχνει ομάδα που θα έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και τον Ολυμπιακό να εξετάζει την περίπτωσή του.

Αυτό αναφέρει τουλάχιστον η «La Repubblica», η οποία κάνει λόγο για έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Χρήστο Μανδά, αλλά και για επιθυμία του Έλληνα τερματοφύλακα να επαναπατριστεί.

«Ο Μανδάς φέρεται να άνοιξε το ενδεχόμενο επιστροφής στην πατρίδα του. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό, έναν πολύ πλούσιο σύλλογο του ιδιοκτήτη Ευάγγελου Μαρινάκη, ο οποίος είναι επίσης ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία με τη Λάτσιο, αλλά πρόκειται για μια πορεία που αξίζει να παρακολουθηθεί για το μέλλον», αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο 24χρονος τερματοφύλακας έχει γραφτεί τις προηγούμενες μέρες και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αναζητάει στην αγορά έναν γκολκίπερ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
229
132
73
64
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo