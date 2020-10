Ένταση και “γαλλικά” από τον Μέσι στη Βολιβία (video)

Η Αργεντινή έκανε διπλό μετά από 15 ολόκληρα χρόνια στην έδρα της Βολιβίας, με τον Λιονέλ Μέσι να δημιουργεί τη φάση με την οποία σκόραρε ο Κορέα στο τέλος για το 2-1 στο ματς.

Ο Αργεντινός επιθετικός της Μπαρτσελόνα ήταν όμως πρωταγωνιστής και μετά το σφύριγμα της λήξης, αφού “μανούριασε” με αντιπάλους του μέσα στο γήπεδο.

Ιστορικό διπλό για την Αργεντινή με Λαουτάρο (video)

Με το τέλος του αγώνα, υπήρξε μία ένταση μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων κι ο Μέσι ενεπλάκη στον καβγά, ανταλλάσσοντας και κάποια “γαλλικά” με Βολιβιανούς, τα οποία “έπιασε” και η κάμερα του αγώνα.

Messi’s passion for Argentina just hits different man pic.twitter.com/MUJzsebwtg