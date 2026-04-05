Ένταση πριν την έναρξη του δευτέρου μέρους στο Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Έντονος διάλογος του Κοβάτσεβιτς με τον Ναλιτζή

Οι παίκτες της ΑΕΚ καθυστέρησαν να βγουν από τη φυσούνα για να την επανέναρξη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και προκλήθηκε μία μικρή ένταση ανάμεσα στον Κοβάτσεβιτς και τον Ναλιτζή.

Ο διαιτητής του αγώνα Τομπάιας Στίλερ πήρε στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που περίμεναν στη φυσούνα, ενώ αυτοί του Ολυμπιακού ήταν στον αγωνιστικό χώρο, για να τους φωνάξει μέσα στο γήπεδο. Εκεί, υπήρξε ένταση ανάμεσα στον Δημήτρη Ναλιτζή και τον Ντάρκο Κοβάτσεβιτς.

Ο Κώστας Καραπαπάς πήγε με ψυχραιμία στο σημείο για να απομακρύνει τον Σέρβο και τον Μπιανκόν και η ένταση «έσβησε» γρήγορα με τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης να επιστρέφουν στο αγωνιστικό χώρο για να συνεχιστεί το δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι.