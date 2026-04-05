Αθλητικά

Ένταση πριν την έναρξη του δευτέρου μέρους στο Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Έντονος διάλογος του Κοβάτσεβιτς με τον Ναλιτζή

Ο Κώστας Καραπαπάς με ρόλο πυροσβέστη «έσβησε» την ένταση στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Ένταση στο «Γ. Καραϊσκάκης» πριν το δεύτερο ημίχρονο

Οι παίκτες της ΑΕΚ καθυστέρησαν να βγουν από τη φυσούνα για να την επανέναρξη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και προκλήθηκε μία μικρή ένταση ανάμεσα στον Κοβάτσεβιτς και τον Ναλιτζή.

Ο διαιτητής του αγώνα Τομπάιας Στίλερ πήρε στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που περίμεναν στη φυσούνα, ενώ αυτοί του Ολυμπιακού ήταν στον αγωνιστικό χώρο, για να τους φωνάξει μέσα στο γήπεδο. Εκεί, υπήρξε ένταση ανάμεσα στον Δημήτρη Ναλιτζή και τον Ντάρκο Κοβάτσεβιτς.

Ένταση στη φυσούνα του «Γ. Καραϊσκάκης»
Ο Κοβάτσεβιτς μετά την ένταση στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Κώστας Καραπαπάς πήγε με ψυχραιμία στο σημείο για να απομακρύνει τον Σέρβο και τον Μπιανκόν και η ένταση «έσβησε» γρήγορα με τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης να επιστρέφουν στο αγωνιστικό χώρο για να συνεχιστεί το δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo