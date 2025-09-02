Αθλητικά

Ένταση στο Ελλάδα – Βοσνία: Προσπάθησαν να αρπάξουν ελληνικές σημαίες και τους έδιωξαν από το γήπεδο

Εκτονώθηκε γρήγορα το πρόβλημα που δημιούργησαν οπαδοί της Βοσνίας στις εξέδρες
Οπαδοί της Εθνικής μπάσκετ (ΦΩΤΟΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
Οπαδοί της Εθνικής μπάσκετ (ΦΩΤΟΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI)

Η Εθνική μπάσκετ γνώρισε την πρώτη της ήττα στο Eurobasket 2025, με την Βοσνία/Ερζεγοβίνη να “λυγίσει” την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη (80-77) για την 4η αγωνιστική του 3ου ομίλου. Η αναμέτρηση στο κλειστό “Σπύρος Κυπριανού” της Λεμεσού είχε μια στιγμή έντασης στις εξέδρες, με την κατάσταση να μη ξεφεύγει.

Όπως έγινε γνωστό, μερικοί Βόσνιοι επιχείρησαν να αρπάξουν σημαίες από τους Έλληνες φιλάθλους. Πιο συγκεκριμένα, συνολικά έξι οπαδοί πλησίασαν την εξέδρα όπου κάθονταν οι Έλληνες φίλαθλοι και στο πλαίσιο των αντεγκλήσεων που υπήρξαν, επιχείρησαν να πάρουν σημαίες της χώρας μας.

Ωστόσο, υπήρξε άμεσα παρέμβαση της ασφάλειας του γηπέδου, που κατάφερε να αποτρέψει την κλιμάκωση της κατάστασης. Οι συγκεκριμένοι οπαδοί οδηγήθηκαν εκτός γηπέδου.

Στη συνέχεια, άνθρωποι της ασφάλειας μπήκαν ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων, ώστε να αποφευχθεί κάποια νέα ένταση.

