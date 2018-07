Ενθουσιασμός στη Euroleague για το νέο «δίδυμο» του Παναθηναϊκού! Ειδικό video για Καλάθη και Λάνγκφορντ

Ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε στο ρόστερ του τον Κιθ Λάνγκφορντ και ανάμεσα σε όσους ανυπομονούν να δουν τη «χημεία» του στο γήπεδο με τον Νικ Καλάθη, βρίσκεται και η Euroleague, η οποία και έκανε λόγο για ένα «δίδυμο φωτιά», σε ένα ειδικό βίντεό της για τους δύο παίκτες.

Με τον Λάνγκφορντ να είναι δις πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης και τον Καλάθη να έχει «σπάσει» το ρεκόρ με τις περισσότερες ασίστ σε μία σεζόν, οι προσδοκίες για τη δημιουργία ενός εξαιρετικού «διδύμου» στην περιφέρεια του Τριφυλλιού, έχουν αυξηθεί -όπως φαίνεται- σε όλη την Ευρώπη.

Η ίδια η Euroleague μάλιστα έφτιαξε και ένα σχετικό video, το οποίο και ανάρτησε στα social media της διοργάνωσης, γράφοντας «αυτό το δίδυμο μπορεί να είναι φωτιά».

This @paobcgr double act could be 🔥! pic.twitter.com/9Ci2jwDjiU

— EuroLeague (@EuroLeague) July 18, 2018