Αθλητικά

Έντι Τζόνσον για Γιάννη Aντετοκούνμπο: «Στην Ελλάδα καταλαβαίνεις τι σημαίνει πάθος και αφοσίωση»

"Αγάπησα τον χρόνο που πέρασα στην Ελλάδα", δήλωσε ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού
ΦΩΤΟ FIBA
ΦΩΤΟ FIBA

Ο Έντι Τζόνσον αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Έντι Τζόνσον, σχολίασε τις δηλώσεις και την συγκίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τι σημαίνει το μπάσκετ στην Ελλάδα.

«Δεν αστειεύεται. Πρέπει να ζήσεις και να παίξεις στην Ελλάδα για να καταλάβεις το πάθος και την αφοσίωση στον αθλητισμό σε αυτή την υπέροχη χώρα! Αγάπησα τον χρόνο που πέρασα εκεί!», έγραψε ο Έντι Τζόνσον.

Αν τα χάσατε

Ο παλαίμαχος NBAερ είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό τη σεζόν 1994-95.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo