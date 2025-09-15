Έντι Τζόνσον για Γιάννη Aντετοκούνμπο: «Στην Ελλάδα καταλαβαίνεις τι σημαίνει πάθος και αφοσίωση»

Ο Έντι Τζόνσον αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Έντι Τζόνσον, σχολίασε τις δηλώσεις και την συγκίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τι σημαίνει το μπάσκετ στην Ελλάδα.

«Δεν αστειεύεται. Πρέπει να ζήσεις και να παίξεις στην Ελλάδα για να καταλάβεις το πάθος και την αφοσίωση στον αθλητισμό σε αυτή την υπέροχη χώρα! Αγάπησα τον χρόνο που πέρασα εκεί!», έγραψε ο Έντι Τζόνσον.

Ο παλαίμαχος NBAερ είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό τη σεζόν 1994-95.