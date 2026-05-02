Πλέι άουτ Super League: Ντέρμπι παραμονής σε Σέρρες και Τρίπολη

Ο δεύτερος γύρος του μίνι πρωταθλήματος των πλέι άουτ της Super League ξεκινάει με κρίσιμες αναμετρήσεις σε Σέρρες και Τρίπολη για την παραμονή στην κατηγορία.

Ο Πανσερραϊκός πραγματοποίησε εντυπωσιακό ξεκίνημα στα πλέι άουτ, έχοντας βάλει ήδη από κάτω Αστέρα Τρίπολης και ΑΕΛ Novibet, οι οποίοι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο και θέλουν νίκες για να ανέβουν πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την 6η αγωνιστική των πλέι άουτ, Αρκάδες και Θεσσαλοί έχουν την ευκαιρία να ανακάμψουν, απέναντι σε Ατρόμητο και Πανσερραϊκό, αντίστοιχα.



Το πρώτο, χρονικά, ματς είναι αυτό που θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο, με τον Παναιτωλικό να υποδέχεται την Κηφισιά. Μερικές ημέρες νωρίτερα, οι δυο ομάδες έμειναν στη «λευκή» ισοπαλία στη Νεάπολη. Συνέχισαν, έτσι, να πηγαίνουν χέρι-χέρι στη βαθμολογία, στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη.

Παράλληλα, τα «καναρίνια» διατήρησαν το αήττητό τους κόντρα στην ομάδα των βορείων προαστείων. Όποια κερδίσει, πάντως, θα έχει κάνει άλμα παραμονής στη Super League.

Εκεί όπου θα αγωνίζεται και του χρόνου ο Ατρόμητος. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, έκανε την ανατροπή και με 2-1 επικράτησε του Αστέρα Τρίπολης. Οι Περιστεριώτες παραμένουν αήττητοι στo μίνι πρωτάθλημα, αποδεικνύοντας πως άξιζαν κάτι περισσότερο φέτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Αρκάδες, από την άλλη, γνώρισαν την πρώτη τους ήττα. Πάντως, στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» έχουν κάνει το 2/2 στα πλέι άουτ κι ευελπιστούν να… τριτώσει το καλό. Δεν τα κατάφεραν, πάντως, κόντρα στον Ατρόμητο στην κανονική διάρκεια (1-2 στις 21/2 αλλά και 0-1 στο Περιστέρι στις 30/11).

Στις Σέρρες, τέλος, Πανσερραϊκός και ΑΕΛ παίζουν… τελικό. Ειδικά για το «αλογάκι», άλλο αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Ωστόσο, οι «βυσσινί» δεν φαίνεται να μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Ούτε η απομάκρυνση του Σάββα Παντελίδη κι η επιστροφή του Τζιανλούκα Φέστα έφεραν αποτέλεσμα, με τα «λιοντάρια» να περνούν νικηφόρα από το «AEL FC Arena» με 1-0, αποκτώντας προβάδισμα δύο βαθμών από την τελευταία δυάδα.

Αρκεί, πλέον, η ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα να εκμεταλλευτεί (και) την έδρα της, κάτι που δεν έχει κάνει στα πλέι άουτ. Από την άλλη, βέβαια, η ΑΕΛ έχει πάρει μόλις ένα βαθμό στο μίνι πρωτάθλημα και τα περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα.

Σάββατο 2 Μαΐου 2026

17:00: Παναιτωλικός – Κηφισιά

17:30: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet

19:30: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

Η βαθμολογία των πλέι άουτ της Super League

1) Ατρόμητος 40

2) Παναιτωλικός 31

3) Κηφισιά 31

4) Πανσερραϊκός 27

5) Αστέρας Τρίπολης 25

6) ΑΕΛ Novibet 24