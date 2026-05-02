Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μία νίκη μακριά από το Final Four της Euroleague: Το πρόγραμμα των τρίτων αγώνων με Βαλένθια και Μονακό

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός χρειάζονται μία νίκη ακόμα για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο Final Four της Euroleague.

Μετά το τέλος των πρώτων αγώνων τους για τα πλέι οφ της Euroleague, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός βρίσκονται στο 2-0 κόντρα σε Βαλένθια και Μονακό και δεν αποκλείεται να βγάλουν… σκούπες στα τρίτα παιχνίδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώτος χρονικά που θα επιχειρήσει να το κάνει θα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τη Μονακό στο Πριγκιπάτο την Τρίτη (5/5/2026).

Θα ακολουθήσει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται τη Βαλένθια το βράδυ της Τετάρτης (6/8/2026).

Το πρόγραμμα των τρίτων αγώνων των πλέι οφ της Euroleague

Μονακό – Ολυμπιακός 5/5 20:45

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 5/5 19:00

Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 6/5 20:00

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 6/5 21:15