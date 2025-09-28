ΕΟΕ για Στέφανο Ντούσκο: «Μπράβο γίγαντα, η νίκη σου να δώσει ώθηση για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού κωπηλατοδρομίου στον Σχοινιά»

Ο Στέφανος Ντούσκος χάρισε στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα σκιφ της κωπηλασίας στη Σαγκάη και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή βρήκε την ευκαιρία να ζητήσει ξανά την ανακατασκευή του Ολυμπιακού κωπηλατοδρομίου στον Σχοινιά.

Η νέα μεγάλη επιτυχία της ελληνικής κωπηλασίας ήρθε μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες για τους Έλληνες αθλητές και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, αποθέωσε τον Στέφανο Ντούσκο για το χρυσό του μετάλλιο, αλλά δεν ξέχασε και το πρόβλημα με το κωπηλατοδρόμιο της Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΕΟΕ ανέφερε σε δήλωσή του τα εξής: «Μπράβο γίγαντα Στέφανε μας έκανες πάλι περήφανους. Πάμε τώρα δυνατά για το Λος Αντζελες! Εύχομαι η νίκη σου να δώσει ώθηση ώστε να αποφασισθεί η ανακατασκευή του Ολυμπιακού κωπηλατοδρομίου στον Σχοινιά».