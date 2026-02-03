Επική ανάρτηση από την Κηφισιά: «Αν οι κίτρινες έδιναν τίτλο, θα τον είχαμε κατακτήσει από καιρό»

Η Κηφισιά βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες κίτρινες κάρτες στη φετινή Super League και σχολίασε η ίδια το γεγονός με μία επική ανάρτηση στα social media.

Ανεβάζοντας μία φωτογραφία με τις ομάδες της Super League και τις κίτρινες κάρτες που έχει δεχθεί η καθεμία μέχρι στιγμής στη σεζόν 2025-26, η Κηφισιά, έδειξε με αστείο τρόπο την ενόχλησή της για το γεγονός.

Πιο συγκεκριμένα, η αθηναϊκή ομάδα σημείωσε ότι είναι με διαφορά η πρώτη ομάδα σε κίτρινες κάρτες και έγραψε: “Αν οι κίτρινες έδιναν τίτλο, θα τον είχαμε κατακτήσει από καιρό“.

Η Κηφισιά βρίσκεται πάντως πάνω από τους ουραγούς της βαθμολογίας.