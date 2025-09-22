Αθλητικά

Επική ατάκα του Νιόπλια σε Λέτο: Μην αργήσεις να πάρεις νταμπλ με τον Παναθηναϊκό, είναι πολλά τα 15 χρόνια

Η on air ατάκα του Νιόπλια στον Λέτο στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Ο Νίκος Νιόπλιας βρέθηκε στην σκηνή των βραβείων ΠΣΑΠΠ για να βραβεύσει τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, αλλά μόλις τελείωνε τον λόγο του για εκείνον, θέλησε να αναφερθεί στον Σεμπάστιαν Λέτο.

Ο Νίκος Νιόπλιας αναφέρθηκε στο γεγονός πως ο ίδιος τόσο ως παίκτης, όσο και ως προπονητής κατέκτησε νταμπλ με τον Παναθηναϊκό, προτρέποντας τον Σεμπάστιαν Λέτο να κάνει το ίδιο και μάλιστα σύντομα.

“Θέλω να πω στον Σέμπα, να είναι ο επόμενος παίκτης και προπονητής όπως εγώ ήμουνα που πήρα το νταμπλ με τον Παναθηναϊκό. Μην αργήσεις γιατί είναι πολλά τα 15 χρόνια” ανέφερε χαρακτηριστικά ο ‘Ελληνας κόουτς, απευθυνόμενος προς τον προπονητή της Κηφισιάς.

