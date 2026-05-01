Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την ποινή της Euroleague: «Ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο με το αμάξι;»

Η EuroLeague Basketball αποφάσισε να τιμωρήσει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο με τρεις αγωνιστικές εκτός γηπέδων, μετά τα όσα έγιναν στο ματς του Παναθηναϊκού της Βαλένθια, για το game 2 της σειράς των πλέι οφ.

Η πειθαρχική διαδικασία που ξεκίνησε μετά από το τελευταίο Βαλένθια – Παναθηναϊκός έφερε τη συγκεκριμένη απόφαση και ποινή της Euroleague για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, η οποία είναι τελεσίδικη και όχι εφέσιμη.

Με δεδομένη, λοιπόν, την τιμωρία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και το ενδεχόμενο οι πράσινοι να “σκουπίσουν” το βράδυ της Τετάρτης (06.05.2026) τη Βαλένθια στο “Telekom Center Athens”, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει από κοντά το Final Four της Αθήνας (22-24.05.2026).

Η πρώτη αντίδραση από την πλευρά Γιαννακόπουλου, ήρθε μέσω story στο Instagram. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε την έκπληξή του για την ποινή που δέχθηκε, ενώ εξέφρασε και την πίστη του, πως το “τριφύλλι” θα καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο της Euroleague.

“Μόλις ενημερώθηκα ότι δέχθηκα ποινή τριών αγωνιστικών από τη Euroleague, επειδή πήγα πίσω από τον πάγκο της ομάδας μου και ζήτησα φάουλ, ουάου… Δεν μπορώ να πάω στο ματς με τη Βαλένθια, και αν κερδίσουμε, δεν θα μπορώ να πάω ούτε στο Final Four. Πόσο με φοβάστε ρε;

Κέντρικ, Χέιζ, Κώστα, Χουάντσο, Τζέντι, στρατηγέ (σ.σ. Αταμάν), Ρόγκα, Ματίας, ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο με το αμάξι μετά τη νίκη;”, είπε σε insta-story.