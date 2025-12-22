Αθλητικά

Επική δήλωση Γκουαρντιόλα: «Ζύγισα τους παίκτες, αν κάποιος πάρει τρία κιλά στις γιορτές δεν θα παίξει με τη Νότιγχαμ Φόρεστ»

Μήνυμα στους παίκτες του για την περίοδο των γιορτών έστειλε ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι
Ο Γκουαρντιόλα σε αγώνα της Σίτι
Ο Γκουαρντιόλα σε αγώνα της Σίτι

Η διακοπή των πρωταθλημάτων για την περίοδο των γιορτών φαίνεται ότι… αγχώνει τους προπονητές των ομάδων και ο Πεπ Γκουαρντιόλα ανέδειξε το γεγονός με μία φοβερή δήλωση-προειδοποίηση προς τους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα τόνισε ότι ζύγισε τους παίκτες του και θα το κάνει ξανά τα Χριστούγεννα, που θα επιστρέψουν στις προπονήσεις, ώστε αν ένας παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι επιστρέψει τρία κιλά βαρύτερος να τον… κόψει από την αποστολή για τον αγώνα με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε τα εξής: “Ζυγίζω όλους τους παίκτες μας. Στις 25 Δεκεμβρίου θα τους ελέγξω ξανά και θα δούμε πόσα κιλά θα έχουν πάρει σε αυτές τις τρεις ημέρες ξεκούρασης. Είναι προφανές πως δεν θα τους πω να μην φάνε κατά τη διάρκεια των εορτών αλλά οφείλω να τους ελέγξω.

Εάν κάνουν υπερβολές κατά τη διάρκεια της χριστουγενιάτικης διακοπής θα πρέπει να τους αποκλείσω από τον αγώνα με την Νότιγχαμ. Φανταστείτε έναν παίκτη, που είναι τέλειος σήμερα, να επιστρέψει στις προπονήσεις τρία κιλά βαρύτερος. Θα μείνει στο Μάντσεστερ”.

