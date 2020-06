Οι αντίπαλοι του Λιονέλ Μέσι προσπαθούν να βρουν νέους τρόπους, προκειμένου να τον σταματήσουν, κάτι που φαίνεται και σε μια συγκλονιστική φωτογραφία που τραβήχτηκε στη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Λεγανές (2-0). Ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα όμως είναι… ασταμάτητος!

Ο Λιονέλ Μέσι δεν σταματά να σκοράρει! Ο Αργεντινός έφτασε τα 21 γκολ στην φετινή La Liga με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι που είχε κόντρα στη Λεγανές και βοήθησε την Μπαρτσελόνα να φτάσει σε δύσκολη εντός έδρας νίκη (2-0).

Ο Μέσι είχε έφτασε έτσι τα 699 τέρματα στην καριέρα του, την ώρα που οι αντίπαλοι του ψάχνουν νέους τρόπους για να τον σταματήσουν, χωρίς να το καταφέρνουν. Βάζουν… χέρια, πόδια και άλλους αντικανονικούς τρόπου, αλλά και πάλι δεν μπορούν να του βάλουν “φρένο”, ειδικά όταν έχει κέφια.

Μάλιστα, ο αρχηγός της Λεγανές… είδε και απόειδε και -πέφτοντας- αναγκάστηκε να αγκαλιάσει τον Αργεντινό από τη μέση, για να του κόψει την ορμή! Το επόμενο βήμα, θα είναι να τον δέσουν με σχοινί ή να τον κλειδώσουν στα αποδυτήρια!

The only way to stop him 🙃 pic.twitter.com/IewkLvlSDz