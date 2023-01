O Γκάρι Λίνεκερ κράτησε την ψυχραιμία και το χιούμορ του, αλλά αυτό που του έκαναν στο BBC -με ήχους από ερωτική ταινία- θα μείνει στην ιστορία ως μια τρομερή φάρσα.

Ο Γκάρι Λίνεκερ προσπαθούσε να παρουσιάσει το pre game του BBC για το FA Cup, όμως όποτε μιλούσε οι τηλεθεατές άκουγαν σαν «χαλί» ήχους από… ροζ ταινία.

Ο παλαίμαχος επιθετικός προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, αλλά -παράλληλα- με δυσκολία μπορούσε να συγκρατηθεί, από τα γέλια.

Ο Γκάρι Λίνεκερ μάλιστα «κοκκίνησε», την στιγμή που εξηγούσε στον «αέρα» ότι υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα

Όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, κάποιος είχε κολλήσει με ταινία πίσω από το κάθισμά του Λίνεκερ ένα κινητό τηλέφωνο, στο οποίο είχε ρυθμίσει ως ring tone τους σχετικούς ήχους. Όποτε ο παλαίμαχος Άγγλος επιθετικός προσπαθούσε να μιλήσει, υπήρχε κλήση στο συγκεκριμένο κινητό τηλέφωνο και ακουγόταν ο… ροζ ήχος κλήσης.

