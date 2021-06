Ο Καναδάς νίκησε εντός έδρας την Αϊτή με 3-0, σε ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου (ζώνη Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής), έχοντας… απρόσμενη βοήθεια από τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, Ζόσουε Ντούβεργκερ.

Ο τερματοφύλακας της Αϊτής, Ζόσουε Ντούβεργκερ είδε τον συμπαίκτη του, Λαφράνς, να του γυρίζει την μπάλα, χωρίς ιδιαίτερη δύναμη και κάπου εκεί είδαμε ένα από τα πιο… περίεργα αυτογκόλ από τερματοφύλακα, στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Ο Ντούβεργκερ έχασε το κοντρόλ, έτρεξε να διώξει την μπάλα πριν περάσει την γραμμή του τέρματος, αλλά πριν προλάβει να την κλωτσήσει με το δεξί του πόδι, την ακούμπησε άθελα του με το αριστερό, με αποτέλεσμα να την στείλει στην εστία του για το 2-0 του Καναδά.

GOAL 🇨🇦



Oh no. 😫



One of the worst concessions in goalkeeping history, and #CanMNT take a 1-0 lead over Haiti



🔴 https://t.co/hishXepRT3 pic.twitter.com/QbF3CFwdyd