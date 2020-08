Έχουν… χιούμορ στον ΠΑΟΚ. Ο τρόπος με τον οποίο οι Θεσσαλονικείς αντέδρασαν στην κλήρωση με την Μπενφίκα.

Η Μπενφίκα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, όπως προέκυψε από την κλήρωση της UEFA, που έγινε στη Νιόν της Ελβετίας. Η πρόκριση στα play off της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, θα κριθεί σε μονό αγώνα (15-16/9) στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν την Μπενφίκα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ο απολογισμός είναι μία νίκη για τον ΠΑΟΚ, μία ισοπαλία και τέσσερις ήττες, με τέρματα 5-12.

To 1999 αναμετρήθηκαν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου UEFA, με την Μπενφίκα να προκρίνεται στα πέναλτι στη Λισαβόνα κι αφού τα δύο ενενηντάλεπτα είχαν λήξει με νίκη των φιλοξενουμένων.

Το 2014 συναντήθηκαν στους “32” του Europa League με την Μπενφίκα να νικά με 1-0 στην Τούμπα και 3-0 στο “Ντα Λουζ”. Το καλοκαίρι του 2018 στα play off του Champions League ο ΠΑΟΚ πήρε 1-1 στη Λισαβόνα με το γκολ του Ουάρντα, αλλά στη ρεβάνς –παρότι προηγήθηκε με τον Πρίγιοβιτς– δέχτηκε τέσσερα γκολ και “υποβιβάστηκε” στο Europa League.

Στον ΠΑΟΚ έχουν… χιούμορ και έκαναν ένα εκπληκτικό σχόλιο -με ποστάρισμα στο twitter– για τη νέα “μάχη” που θα έχουν με την Μπενφίκα.

«Η μέρα έχει 24 ώρες, ο ήλιος βγαίνει το πρωί, το νερό βράζει στους 100 βαθμούς και εμείς παίζουμε το καλοκαίρι ή με τον Άγιαξ ή με την Μπενφίκα….».

There are 24 hours in a day, the sun rises in the morning, the water boils at 100 degrees, and we play against @SLBenfica or @AFCAjax every summer #TrueStory #UCL #draw pic.twitter.com/deCFsm213e