Επικό video της ΑΕΚ για την πορεία της μέχρι τα προημιτελικά του Conference League

Η ΑΕΚ προκρίθηκε επί της Τσέλιε στο Conference League, με συνολικό σκορ 4-2 και έτσι συνεχίζει την πορεία της στην Ευρώπη, όντας πλέον μία από τις κορυφαίες 8 ομάδες της διοργάνωσης.

Με μία εξαιρετική πορεία από τα προκριματικά του Conference League, η ΑΕΚ κατάφερε να φθάσει μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο για μία θέση στην 4άδα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση δημιούργησε και ένα… επικό video για τη φοβερή παρουσία της στη φετινή σεζόν του Conference League, το οποίο και δημοσίευσε με τίτλο: «Η πορεία μας προς τα προημιτελικά».

Η ΑΕΚ είναι μάλιστα, πια, η μοναδική ελληνική ομάδα που συνεχίζει στην Ευρώπη.