Αθλητικά

«Επικός» Γιούργκεν Κλοπ ζήτησε selfie με πλακάτ από τον Τιάγκο

«Τρόλαρε» τον πρώην ποδοσφαιριστή του στη Λίβερπουλ ο Κλοπ
Ο Κλοπ
Ο Κλοπ βγάζει φωτογραφίες στο φιλικό παλαιμάχων της Ντόρτμουντ με τη Λίβερπουλ / Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Ο Γιούργκεν Κλοπ έκλεψε την παράσταση στο φιλικό αγώνα παλαιμάχων ανάμεσα στις δύο ομάδες του, τη Λίβερπουλ και τη Ντόρτμουντ, με μία ενέργειά του να αποθεώνεται από τον κόσμο τόσο στο γήπεδο, όσο και στα social media.

Όντας γνωστό… πειραχτήρι από την περίοδό που βρισκόταν στους πάγκους, ο Γιούργκεν Κλοπ δεν έχασε την ευκαιρία να… τρολάρει έναν πρώην παίκτη του στη Λίβερπουλ, τον Βραζιλιάνο Τιάγκο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γερμανός τεχνικός εντόπισε ένα πλακάτ που έγραφε “Τιάγκο, μπορών να έχω μία selfie (σ.σ. φωτογραφία) παρακαλώ” και ανέβηκε στην κερκίδα για να το σηκώσει ο ίδιος μέσα σε αποθέωση από τους οπαδούς στο Άνφιλντ.

“Γιούργκεν μην αλλάξεις ποτέ”, έγραφε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια στα social media, όπου φυσικά έγινε viral η… πλάκα του Γερμανού τεχνικού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
174
86
78
54
43
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo