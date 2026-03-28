«Επικός» Γιούργκεν Κλοπ ζήτησε selfie με πλακάτ από τον Τιάγκο

Ο Γιούργκεν Κλοπ έκλεψε την παράσταση στο φιλικό αγώνα παλαιμάχων ανάμεσα στις δύο ομάδες του, τη Λίβερπουλ και τη Ντόρτμουντ, με μία ενέργειά του να αποθεώνεται από τον κόσμο τόσο στο γήπεδο, όσο και στα social media.

Όντας γνωστό… πειραχτήρι από την περίοδό που βρισκόταν στους πάγκους, ο Γιούργκεν Κλοπ δεν έχασε την ευκαιρία να… τρολάρει έναν πρώην παίκτη του στη Λίβερπουλ, τον Βραζιλιάνο Τιάγκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, ο Γερμανός τεχνικός εντόπισε ένα πλακάτ που έγραφε “Τιάγκο, μπορών να έχω μία selfie (σ.σ. φωτογραφία) παρακαλώ” και ανέβηκε στην κερκίδα για να το σηκώσει ο ίδιος μέσα σε αποθέωση από τους οπαδούς στο Άνφιλντ.

Klopp holding up a ‘Thiago, can I have a selfie please’ sign at the Liverpool legends game today…



Klopp loves the beautiful game… pic.twitter.com/BOHbiFerBH — The 44 (@The_Forty_Four) March 28, 2026

“Γιούργκεν μην αλλάξεις ποτέ”, έγραφε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια στα social media, όπου φυσικά έγινε viral η… πλάκα του Γερμανού τεχνικού.