Η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται στον Καναδά, όπου θα παλέψει για την πρόκριση της στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ταξίδι ήταν πολύωρο, με τον Ρικ Πιτίνο να μην χάνει το χιούμορ του.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας έγραψε: «Πάμε για 22 ώρες και δεν έχουμε φτάσει ακόμη, στο ταξίδι μας στον Καναδά. Ο συνεργάτης μου, Σωτήρης (σ.σ.Μανωλόπουλος) έχει χάσει το μυαλό του. Έχει χάσει επίσης 2 κιλά και συνεχίζει. Είναι έξαλλος. Προσεύχομαι το ξενοδοχείο μας να έχει μήλα στην είσοδο», ήταν η ανάρτηση του Ρικ Πιτίνο.

Η “γαλανόλευκη” θα κάνει μερικές προπονήσεις στον Καναδά και θα ριχτεί στη μάχη του προολυμπιακού τουρνουά στις 30/6 με αντιπάλους τους οικοδεσπότες.

Going on 22 hrs and still haven’t arrived from our trip to Canada. My assistant Sotiris is losing his mind. He’s lost 2 kilos and counting. He’s famished. Praying the hotel has apples at the front desk 😂