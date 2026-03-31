Επικός Βεζένκοφ για Λαρεντζάκη στα αποδυτήρια: «Κερνάει σούσι όλη την ομάδα»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ήταν το κεντρικό πρόσωπο του ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο Telekom Center.

Σούσι για όλους ήταν η απαίτηση του Σάσα Βεζένκοφ από τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, μετά την εξαιρετική εμφάνισή του στο ντέρμπι του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού.

Οι Πειραιώτες δεν πανηγύρισαν έντονα τη νίκη επί του αιωνίου αντιπάλου, ωστόσο ο Σάσα Βεζένκοφ χάρηκε πολύ με την εμφάνιση του καλού του φίλου, Λαρεντζάκη, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο, εκμεταλλεύτηκε την απουσία των Ντόρσεϊ και Φουρνιέ και έκανε τη διαφορά στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Η υπόσχεση για κέρασμα από τον Γιαννουλη Λαρεντζάκη -κατόπιν σχετικής προτροπής του Σάσα Βεζένκοφ- και το «μπράβο» του κόουτς για το διπλό στο ΟΑΚΑ.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #PAOOLY pic.twitter.com/FMr7EcSyvm — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) March 30, 2026

Ο Βούλγαρος φόργουορντ ζητούσε έντονα στα αποδυτήρια από τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να κεράσι σούσι όλη την ομάδα. Δεν αποκλείεται ο Έλληνας γκαρντ να κάνει το… τραπέζι στους συμπαίκτες του