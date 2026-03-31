Αθλητικά

Επικός Βεζένκοφ για Λαρεντζάκη στα αποδυτήρια: «Κερνάει σούσι όλη την ομάδα»

Ο Βούλγαρος φόργουορντ δεν σταμάτησε να πειράζει τον φίλο του
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ήταν το κεντρικό πρόσωπο του ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο Telekom Center.

Σούσι για όλους ήταν η απαίτηση του Σάσα Βεζένκοφ από τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, μετά την εξαιρετική εμφάνισή του στο ντέρμπι του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού.

Οι Πειραιώτες δεν πανηγύρισαν έντονα τη νίκη επί του αιωνίου αντιπάλου, ωστόσο ο Σάσα Βεζένκοφ χάρηκε πολύ με την εμφάνιση του καλού του φίλου, Λαρεντζάκη, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο, εκμεταλλεύτηκε την απουσία των Ντόρσεϊ και Φουρνιέ και έκανε τη διαφορά στο τέταρτο δεκάλεπτο. 

Ο Βούλγαρος φόργουορντ ζητούσε έντονα στα αποδυτήρια από τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να κεράσι σούσι όλη την ομάδα. Δεν αποκλείεται ο Έλληνας γκαρντ να κάνει το… τραπέζι στους συμπαίκτες του

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo