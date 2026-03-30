Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 94-101: Οι ερυθρόλευκοι κέρδισαν το επεισοδιακό ντέρμπι «αιωνίων» και συνεχίζουν αήττητοι στη GBL

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 94-101 κόντρα στον Παναθηναϊκό για την 23η αγωνιστική της GBL και παρέμεινε αήττητος στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ένα θεωρητικά αδιάφορο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό κατέληξε σε ένα παιχνίδι με πολλές μάχες, διαμαρτυρίες και ένταση, με αποκορύφωμα τον καυγά του Ναν με τον Ντόρσεϊ, ο οποίος οδήγησε στην αποβολή τους από το παιχνίδι.

Ντόρσεϊ και Ναν ήταν οι πρώτοι σκόρερ του αγώνα στο πρώτο μέρος με 18 και 17 πόντους αντίστοιχα, όμως εξαιτίας του καυγά τους δεν είχαν την ευκαιρία να συνεχίσουν την «παράστασή» τους.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ήταν ο x factor του Ολυμπιακού, αφού έβαλε μεγάλα τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ βοήθησε και στη δημιουργία τον Ολυμπιακό, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 12 πόντους και 6 ασίστ. Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης, μετά την απονολή των Ναν και Ντόρσεϊ ήταν ο Όσμαν με 19 πόντους.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε με πρόβλημα στην γάμπα στο φινάλε του αγώνα και «χάλασε» τη νίκη της ομάδας του, καθώς σίγουρα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους ανθρώπους του Ολυμπιακού.

Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι και εκμεταλλευόταν όλα τα λάθη της πράσινης άμυνας. Ο Ντόρσεϊ ήταν μαγικός στο πρώτο δεκάλεπτο, καθώς πέτυχε 18 πόντους και πρόσφερε μία διαφορά 9 πόντων στον Ολυμπιακό. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να είναι μπροστά 21-30 στο T- Center.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν ήταν καλή και οι Πειραιώτες έβρισκαν πολλά ελεύθερα σουτ, με τα οποία αύξησαν ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Ολοκλήρωσαν το ημίχρονο στο +14 (44-60).

Το παιχνίδι χάλασε στο φινάλε του πρώτους μέρους με έναν έντονο καυγά του Ναν με τον Ντόρσεϊ να ανεβάζει την ένταση στα ύψη. Κόλλησαν τα κεφάλια τους μετά από έναν έντονο διάλογο και τελικά πιάστηκαν στα χέρια με τη φανέλα του γκαρντ του Ολυμπιακού να σκίζεται.

Οι διαιτητές αποφάσισαν την αποβολή τους από την αναμέτρηση, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν οι πρώτοι σκόρερ του αγώνα. 18 είχε πετύχει ο Ντόρσεϊ και 17 ο Ναν.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ δυνατά στην επανάληψη και μείωσε τη διαφορά στους 7 με λέι απ του Σλούκα (58-65). Παπανικολάου και Μόρις απάντησαν με μεγάλα τρίποντα, όμως οι πράσινοι δεν το έβαλαν κάτω και κατάφεραν να ολοκληρώσουν το τρίτο δεκάλεπτο στο -6 αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά για το τελευταίο δεκάλεπτο.

Ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος στο τελευταίο δεκάλεπτο και δεν επέτρεψε στον Παναθηναικό να ολοκληρώσει την ανατροπή. Ο Λαρεντζάκης ήταν καταλυτικός με ένα τρίποντο και ένα καλάθι και φάουλ που έφερε τη διαφορά στο +12 (74-86). Όσο και να προσπαθούσαν οι πράσινοι, οι παίκτες του Μπαρτζώκα είχαν απάντηση και αυτό οδήγησε σε μία νίκη γοήτρου με 94-101, που θα βοηθήσει τους Πειραιώτες στη συνέχεια της δύσκολης σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στο 21-0 έφτασαν οι Πειραιώτες στη βαθμολογία της GBL μετά τη νίκη στο T- Center επί του Παναθηναϊκού, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να έχει πλέον 5 ήττες και 17 νίκες στη διοργάνωση και να συνεχίζει στην δεύτερη θέση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-30, 44-60, 74-80, 101-94

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Όσμαν 19 (3/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Σλούκας 15 (2/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 λάθη), Ναν 17 (5/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 λάθη), Λεσόρ 10 (3/7 δίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σορτς 18 (7/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/3 βολές, 4 ασίστ), Τολιόπουλος, Φαρίντ 4, Μήτογλου 11 (4/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 0/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 11 (2/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 λάθη), Βεζένκοβ 9 (2/5 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 5/6 βολές), Παπανικολάου 8 (2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 18 (2/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 λάθη), Μιλουτίνοβ, Γουορντ 5 (1), Λαρεντζάκης 12 (1/2 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ασίστ), Μόρις 6 (2/3 τρίποντα, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Πίτερς 11 (2/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Χολ 13 (5/5 δίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ), Τζόουνς 8 (3/3 δίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ).