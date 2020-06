Η μετεγγραφή του Μπράιτ Ενομπακάρε ολοκληρώθηκε με κάθε επισημότητα καθώς ο παίκτης μετέβη σήμερα (20/6) στα γραφεία της ΑΕΚ και υπέγραψε το συμβόλαιό του με την ομάδα.

Στα γραφεία της ΠΑΕ ΑΕΚ βρέθηκε ο Μπράιτ Ενομπακάρε προκειμένου να κλείσει και τυπικά τη συμφωνία και να γίνει παίκτης της Ένωσης.

Στον επίσημο λογαριασμό των “κιτρινόμαυρων” στα social media αναρτήθηκε φωτογραφία με την άφιξη του 23χρονου εξτρέμ στα γραφεία, ώστε να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών, ενώ λίγο αργότερα ανακοινώθηκε με παρόμοιο τρόπο η μετεγγραφή.

👉Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ ο Μπράιτ Ενομπακάρε!

Μπράιτ, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!



✔️Bright Enobakhare, AEK FC new player!



👉Bright, welcome to AEK FC family!

✍️Aκολουθεί η επίσημη ανακοίνωση!#aekfc #summertransfers #aekfamily #enobakhare pic.twitter.com/3nDIaW1KSu