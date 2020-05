View this post on Instagram

Juste dire un grand merci à @us_orleans pour la confiance placer en moi un honneur pour moi d’avoir représenter cette institution j’espère une issue favorable le 20 mai pour ce club .elle est remplit de belle personne je vous souhaite le meilleur merci encore du staff au joueur en passant par l’administratif qui touche de près ou de loin au club ❤️❤️❤️