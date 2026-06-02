ΑΕΚ: Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ πέρασε από ιατρικά και η Τράμπζονσπορ έστειλε τα απαραίτητα έγγραφα

Ολοκληρώνεται τις επόμενες ώρες η μετεγγραφή του Ουκρανού εξτρέμ στην ΑΕΚ
ΑΕΚ και Ολεξάντρ Ζούμπκοφ βρίσκονται λίγο πριν την ανακοίνωση της συνεργασίας τους, με τον Ουκρανό εξτρέμ να αφήνει την Τράμπζονσπορ και να φοράει τη κιτρινόμαυρη φανέλα.

Όπως έγινε γνωστό, η Τράμπζονσπορ έστειλε όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην ΑΕΚ προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή του 29χρονου εξτρέμ. Μάλιστα, ο Ουκρανός ποδοσφαιριστής πέρασε και τα ιατρικά, κάτι που σημαίνει πως απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου deal.

Η επισημοποίηση της συγκεκριμένης μετεγγραφής -πρώτης για την ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι- αναμένεται εκτός απροόπτου την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ένωση κατέβαλε το ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να αποκτήσει τον παίκτη.

