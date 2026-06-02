Μάριος Οικονόμου: Μαύρα περιβραχιόνια και ενός λεπτού σιγή στο φιλικό της Εθνικής ποδοσφαίρου με την Ιταλία

Ο φόρος τιμής της γαλανόλευκης στον αδικοχαμένο παλαίμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή
Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί το θάνατο του Μάριου Οικονόμου, με τον Έλληνα παλαίμαχο διεθνή αμυντικό να φεύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών, μετά από σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη στα Ιωάννινα.

Στη μνήμη του Μάριου Οικονόμου θα είναι αφιερωμένο το κυριακάτικο φιλικό της Εθνικής ποδοσφαίρου με την Ιταλία στην Κρήτη (07.06.2026, 22:00). Οι διεθνείς θα αγωνιστούν στο παιχνίδι φορώντας μαύρα περιβραχιόνια, ως ένδειξη πένθους για τον χαμό του άλλοτε παίκτη της γαλανόλευκης, ενώ πριν από την έναρξη της αναμέτρησης θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

Αντίστοιχες κινήσεις τιμής έχουν ήδη ξεκινήσει και από τα μικρότερα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα. Η Εθνική Κ15 φόρεσε μαύρα περιβραχιόνια σε αναπτυξιακό τουρνουά στο οποίο συμμετείχε στην Παραγουάη, ενώ το ίδιο θα συμβεί επίσης με της Εθνικές ομάδες Νέων και Γυναικών.

Θυμίζουμε ότι ο Μάριος Οικονόμου είχε σημαντική καριέρα στη Serie A, έχοντας παρουσία με αρκετές ομάδες του πρωταθλήματος.

