Επίθεση Γουόρνοκ σε Μπενίτεθ: «Στη διαχείριση των παικτών είναι ένα μηδενικό»

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, Στίβεν Γουόρνοκ, θυμήθηκε μια ιστορία πριν τον τελικό του Champions League το 2005 στην Κωνσταντινούπολη, “καρφώνοντας” τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Γουόρνοκ φιλοξενήθηκε σε podcast και ανέφερε ότι ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ένα μηδενικό όσον αφορά την διαχείριση των παικτών, με αφορμή τον τρόπο που έμεινε εκτός αποστολής της Λίβερπουλ από τον τελικό του Champions League.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής τόνισε, πάντως, ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι τακτικά εξαιρετικός.

«Τακτικά εξαιρετικός, στην διαχείριση του προσωπικού ένα μηδενικό. Δεν είχε ιδέα πώς να μιλήσει στον οποιονδήποτε. Ήταν ντροπιαστικό το πώς συμπεριφέρθηκε σε εμένα και κάποιους άλλους στον τελικό της Κωνσταντινούπολης.

Aπλά δεν τον ένοιαζε. Δύο μέρες πριν τον τελικό μετά την προπόνηση είδα το όνομά μου στην λίστα της αποστολής και σκέφτηκα «διάολε θα πάω στον τελικό». Έκανα γρήγορα μπάνιο και πήρα τηλέφωνο την οικογένειά μου και τους είπα κλείστε αεροπορικά εισιτήρια θα πάμε στην Κωνστναντινούπολη.

Είμαι στο σπίτι και ετοιμάζω την βαλίτσα μου. Τότε χτύπησε το τηλέφωνο μου, ήταν ο Πάκο Αγιεστεράν που ήταν βοηθός του Ράφα και μου λέει ότι έκαναν λάθος στην αποστολή και ότι δεν συμπεριλαμβάνομαι σε αυτήν. Δεν είχε καν τα α…..α να με πάρει τηλέφωνο ο ίδιος. Έβραζα από τα νεύρα μου».