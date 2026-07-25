Αθλητικά

Ο Νόα Λάιλς έκανε την κορυφαία φετινή επίδοση στα 100 μέτρα με χρόνο 9.79

Ισοφάρισε το προσωπικό του ρεκόρ από την νίκη του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού
ΦΩΤΟ AP Photo
ΦΩΤΟ AP Photo/Aurelien Morissard
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Ο Αμερικανός «βασιλιάς των σπριντ», Νόα Λάιλς, κέρδισε τον τρίτο του εθνικό τίτλο στα 100 μέτρα, ισοφαρίζοντας το προσωπικό του ρεκόρ και σημειώνοντας την καλύτερη εφετινή επίδοση στον κόσμο, καθώς τερμάτισε σε 9.79, στο Πρωτάθλημα Στίβου των ΗΠΑ.

Ο Ολυμπιονίκης του 2024, είχε διστακτική εκκίνηση, αλλά με εντυπωσιακή επιτάχυνση στα τελευταία 30 μέτρα, νίκησε τον βετεράνο Ρόνι Μπέικερ (9.88), ενώ ο Κένι Μπέντναρεκ τερμάτισε τρίτος, επίσης σε 9.88. «Ο προπονητής μου, μού είπε: Βάλε το χέρι σου στην τσέπη τους, μην τους αφήσεις να ξεφύγουν». Έκανα αυτό που ξέρω να κάνω», δήλωσε μετά τον τερματισμό ο Νόα Λάιλς, ισοφαρίζοντας το προσωπικό του ρεκόρ από την νίκη του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, το 2024.

Στις γυναίκες, η ΣαΚάρι Ρίτσαρντσον, παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2023 και «αργυρή» στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, κέρδισε τον τρίτο εθνικό τίτλο της στα 100 μέτρα με επίδοση 10.77. Η 26χρονη Τεξανή πρωταθλήτρια, άφησε στην δεύτερη θέση την Κάϊλα Γουάϊτ, η οποία τερμάτισε σε 10.90, ενώ τρίτη ήταν η Ταμάρι Ντέϊβις (11.00).

«Είναι απλά υπέροχο να βρίσκομαι σε καλύτερη θέση, να νιώθω ψυχικά, σωματικά και συναισθηματικά υγιής», είπε η Ρίτσαρντσον και πρόσθεσε: «Όλη η δουλειά που έχω κάνει με την προπονήτριά μου αρχίζει να αποδίδει σταθερά».

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