Ο Νόα Λάιλς έκανε την κορυφαία φετινή επίδοση στα 100 μέτρα με χρόνο 9.79

Ο Αμερικανός «βασιλιάς των σπριντ», Νόα Λάιλς, κέρδισε τον τρίτο του εθνικό τίτλο στα 100 μέτρα, ισοφαρίζοντας το προσωπικό του ρεκόρ και σημειώνοντας την καλύτερη εφετινή επίδοση στον κόσμο, καθώς τερμάτισε σε 9.79, στο Πρωτάθλημα Στίβου των ΗΠΑ.

Ο Ολυμπιονίκης του 2024, είχε διστακτική εκκίνηση, αλλά με εντυπωσιακή επιτάχυνση στα τελευταία 30 μέτρα, νίκησε τον βετεράνο Ρόνι Μπέικερ (9.88), ενώ ο Κένι Μπέντναρεκ τερμάτισε τρίτος, επίσης σε 9.88. «Ο προπονητής μου, μού είπε: Βάλε το χέρι σου στην τσέπη τους, μην τους αφήσεις να ξεφύγουν». Έκανα αυτό που ξέρω να κάνω», δήλωσε μετά τον τερματισμό ο Νόα Λάιλς, ισοφαρίζοντας το προσωπικό του ρεκόρ από την νίκη του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, το 2024.

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A WORLD-LEAD 100M 9.79.

Noah Lyles equals his personal BEST for the men’s outdoor 100m NATIONAL TITLE!



USATF National Championships on Peacock & NBCSN pic.twitter.com/m1x98UV7gf — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) July 25, 2026

Στις γυναίκες, η ΣαΚάρι Ρίτσαρντσον, παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2023 και «αργυρή» στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, κέρδισε τον τρίτο εθνικό τίτλο της στα 100 μέτρα με επίδοση 10.77. Η 26χρονη Τεξανή πρωταθλήτρια, άφησε στην δεύτερη θέση την Κάϊλα Γουάϊτ, η οποία τερμάτισε σε 10.90, ενώ τρίτη ήταν η Ταμάρι Ντέϊβις (11.00).

«Είναι απλά υπέροχο να βρίσκομαι σε καλύτερη θέση, να νιώθω ψυχικά, σωματικά και συναισθηματικά υγιής», είπε η Ρίτσαρντσον και πρόσθεσε: «Όλη η δουλειά που έχω κάνει με την προπονήτριά μου αρχίζει να αποδίδει σταθερά».