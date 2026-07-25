Ο Τζέιμς Χάρντεν προπονήθηκε στη Μύκονο – «Άρωμα» από NBA στο «νησί των ανέμων»

Ο Τζέιμς Χάρντεν μαζί με τον Μπόουνς Χάιλαντ βρίσκονται στην Ελλάδα εδώ και μερικές ημέρες και απολαμβάνουν τις διακοπές τους στη Μύκονο. Παράλληλα, κάνουν και κάποιες προπονήσεις, προκειμένου να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση, για τη σεζόν 2026/27 στο NBA.

Οι δύο NBAers προπονήθηκαν στο κλειστό της Μυκόνου Betsson, με την ομάδα να δημοσιεύει στο “X” μια φωτογραφία, στην οποία Τζέιμς Χάρντεν Μπόουνς Χάιλαντ βρίσκονται μαζί με μικρούς αθλητές των ακαδημιών της Μυκόνου.

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Οι δύο Αμερικανοί σταρ του NBA πραγματοποίησαν ατομική προπόνηση στο κλειστό της “Άνω Μερά”, με τς παιδιά της ακαδημίας της Μυκόνου Betsson -που είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν από κοντά μέρος των ασκήσεων των παικτών- να φωτογραφίζονται μαζί τους, σε μία συνάντηση που θα τη θυμούνται για όλη τους τη ζωή.

Thank you @JHarden13 and @BizzyBones11





Κατά την διάρκεια των ατομικών τους προπονήσεων που πραγματοποιούν στο Κλειστό μας,



μικροί αθλητές των Ακαδημιών μας είχαν την τύχη να τους συναντήσουν απο κοντά

και να παρακολουθήσουν μέρος των ασκήσεών τους.#mykonosbetssonbc… pic.twitter.com/n3IDlC0IiV — MYKONOS BETSSON B.C. (@mykonos_bc) July 24, 2026

Η Μύκονος Betsson BC ευχαρίστησε τον Τζέιμς Χάρντεν και τον Μπόουνς Χάιλαντ για την παρουσία τους στο κλειστό της “Άνω Μεράς”.