Αθλητικά

Ο Τζέιμς Χάρντεν προπονήθηκε στη Μύκονο – «Άρωμα» από NBA στο «νησί των ανέμων»

Σαν σωστός επαγγελματίας, ο “Μούσιας” βρίσκει χρόνο και στις διακοπές του, για να προπονηθεί
ΦΩΤΟ @mykonos_bc
ΦΩΤΟ @mykonos_bc
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Τζέιμς Χάρντεν μαζί με τον Μπόουνς Χάιλαντ βρίσκονται στην Ελλάδα εδώ και μερικές ημέρες και απολαμβάνουν τις διακοπές τους στη Μύκονο. Παράλληλα, κάνουν και κάποιες προπονήσεις, προκειμένου να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση, για τη σεζόν 2026/27 στο NBA.

Οι δύο NBAers προπονήθηκαν στο κλειστό της Μυκόνου Betsson, με την ομάδα να δημοσιεύει στο “X” μια φωτογραφία, στην οποία Τζέιμς Χάρντεν Μπόουνς Χάιλαντ βρίσκονται μαζί με μικρούς αθλητές των ακαδημιών της Μυκόνου.

Οι δύο Αμερικανοί σταρ του NBA πραγματοποίησαν ατομική προπόνηση στο κλειστό της “Άνω Μερά”, με τς παιδιά της ακαδημίας της Μυκόνου Betsson -που είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν από κοντά μέρος των ασκήσεων των παικτών- να φωτογραφίζονται μαζί τους, σε μία συνάντηση που θα τη θυμούνται για όλη τους τη ζωή.

Η Μύκονος Betsson BC ευχαρίστησε τον Τζέιμς Χάρντεν και τον Μπόουνς Χάιλαντ για την παρουσία τους στο κλειστό της “Άνω Μεράς”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
257
118
105
98
86
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo