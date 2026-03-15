Επίθεση οπαδών του ΠΑΟΚ στα δημοσιογραφικά της Τούμπας, έδιωξαν τους δημοσιογράφους

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έκαναν ντου στα δημοσιογραφικά της Τούμπας στο παιχνίδι με του Δικεφάλου του Βορρά με τον Λεβαδειακό.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μερίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ κινήθηκαν με απειλητικές διαθέσεις προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία, ανάγκασαν δύο-τρεις δημοσιογράφους να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τη συνοδεία αστυνομικής δύναμης οι υπόλοιποι εκπρόσωποι του Τύπου μεταφέρθηκαν στην αίθουσα Τύπου φρουρούμενοι από την αστυνομία. Από εκεί, μάλιστα, παρακολούθησαν την αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής.

Στο ημίχρονο του παιχνιδιού, ορισμένοι δημοσιογράφοι με δική τους ευθύνη επέστρεψαν στις θέσεις τους, ενώ κάποιοι άλλοι αφού πήραν τις απαραίτητες εγγυήσεις των αστυνομικών δυνάμεων αποχώρησαν από το γήπεδο.