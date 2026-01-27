ΕΠΟ: Η συλλυπητήρια ανακοίνωση για το τραγικό δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Η 27η Ιανουαρίου του 2026 θα μείνει για πάντα με αρνητικό πρόσημο στις μνήμες όλων στην Ελλάδα, καθώς το τραγικό δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία είναι ιδιαίτερα σκληρό. Η ΕΠΟ εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για το συμβάν.

Στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ, ενώ τρεις είναι τραυματίες, με τους δύο σε κρίσιμη κατάσταση. Η ΕΠΟ έστειλε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια των θυμάτων και του ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και η Εκτελεστική Γραμματέας, Δόμνα Τσιώνη, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Η Ομοσπονδία απευθύνει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους μεταβαίνοντας από την Ελλάδα στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα και εύχεται ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ολόκληρη η ποδοσφαιρική Ελλάδα στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και ιδίως στους ανθρώπους που βιώνουν την ανείπωτη τραγωδία πενθώντας στο πλευρό τους»