Εργκίν Αταμάν: «Ευχαριστώ τους 40.000 φιλάθλους που ήρθαν στους αγώνες, συγχαίρω τον Παναθηναϊκό για το τουρνουά»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν με ανάρτησή του στο Instagram έσπευσε να ευχαριστήσει όσους πήγαν στους αγώνες σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε και στα δύο παιχνίδια που έδωσε, ενάντια σε Παρτιζάν και Adelaide 36ers και πλέον είναι έτοιμος να επιστρέψει στη βάση του για να ολοκληρώσει την προετοιμασία του, ενόψει της έναρξης της σεζόν, με τον Εργκίν Αταμάν μάλιστα να δηλώνει μετά τη χθεσινή αναμέτρηση, ότι ο Τσεντί Οσμάν θα επιστρέψει σύντομα.

«Μόλις τελείωσε ένα τουρνουά στο οποίο νιώσαμε το πάθος για το μπάσκετ. Θέλω να ευχαριστήσω τους σχεδόν 40.000 φιλάθλους που ήρθαν στους αγώνες μας στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ και δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που συναγωνιζόταν τους αγώνες του ΝΒΑ. Συγχαίρω επίσης τον Παναθηναϊκό και το NBL για την πραγματοποίηση μιας υπέροχης διοργάνωσης από την αρχή μέχρι το τέλος», αυτά αναφέρει ο Τούρκος προπονητής στην ανάρτησή του.